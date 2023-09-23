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他耍帥翹孤輪GG了 桃警：最高罰3萬6加記違規點數

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名年輕男子日前騎車行經桃園區春日路時，在大馬路上以後輪著地方式玩起「翹孤輪」，誇張行徑遭民眾全都錄並向桃園警方檢舉，對此，桃市警桃園分局表示，經仔細檢視檢舉影片，發現騎士違規「翹孤輪」的事證明確，依規定告發，最重可罰3萬6千元，後續將郵寄違規舉發單給車主，一時耍帥行為不僅噴飛一大疊鈔票，還會加記違規點數實在得不償失。

桃園分局表示，騎車時猛催油門，並拉起車頭讓前輪騰空而起，只以後輪著地行駛，俗稱「翹孤輪」，雖然看起來刺激又很帥，若是不慎失控「犁田」或撞到同向行駛的其他人車而造成交通事故，將吃上公共危險或是過失傷害官司，相關罰則不輕，切勿以身試法。

交通組長林健祥說明，根據道路交通管理處罰條例第43條規定，「翹孤輪」於道路上行駛屬危險駕駛行為，最重可處新台幣3萬6仟元罰鍰，及吊扣車輛牌照6個月，因而肇事者，並吊銷其駕駛執照，另外也要加記違規點數；同時呼籲，機車騎士行駛道路時，切勿以獨輪或放開雙手危險駕駛，稍有不慎容易釀成交通事故。

林健祥表示，9月是「交通安全月」，桃園警方陸續規劃在高發事故路口，執行取締違規勤務，針對「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人各項違規、酒駕、超速」等重點違規項目強力取締，確保良好交通秩序，呼籲大家共同響應「車輛慢看停 行人安全行」的交通安全口號，維護良好交通秩序。

有民眾目擊，１名年輕騎士日前行經桃園區春日路時，突然耍帥進行危險駕駛「翹孤輪」，桃市警桃園分局交通組長表示，已鎖定車主開單告發，最高可罰３萬６千元並加記違規點數，呼籲民眾切勿以身試法。記者陳恩惠／翻攝
有民眾目擊，１名年輕騎士日前行經桃園區春日路時，突然耍帥進行危險駕駛「翹孤輪」，桃市警桃園分局交通組長表示，已鎖定車主開單告發，最高可罰３萬６千元並加記違規點數，呼籲民眾切勿以身試法。記者陳恩惠／翻攝
有民眾目擊，１名年輕騎士日前行經桃園區春日路時，突然耍帥進行危險駕駛「翹孤輪」，桃市警桃園分局交通組長表示，已鎖定車主開單告發，最高可罰３萬６千元並加記違規點數，呼籲民眾切勿以身試法。記者陳恩惠／翻攝
有民眾目擊，１名年輕騎士日前行經桃園區春日路時，突然耍帥進行危險駕駛「翹孤輪」，桃市警桃園分局交通組長表示，已鎖定車主開單告發，最高可罰３萬６千元並加記違規點數，呼籲民眾切勿以身試法。記者陳恩惠／翻攝

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