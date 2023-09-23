快訊

中秋天公不作美 下周「這日」後雨區擴、熱帶系統可能生成

檢警環聯繫平台 積極規劃科技執法查緝環保犯罪

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣高等檢察署2011年訂定「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」，建立整合檢、警與環保機關共同偵辦環保犯罪的機制與聯繫平台，落實行政院國土保育政策。台高檢與環境部環境管理署今舉辦「112年強化查緝環保犯罪研討會」，台高檢檢察長張斗輝表示，檢警環聯繫平台已發揮查緝環保犯罪確成效，不過環保犯罪型態多變複雜，仍須即時調整。

環境部次長沈志修指出，成立檢警環聯繫平台後，有700多個犯罪場址已回復原狀，上個月環境部成立後，延續守護環境國土精神，充實科技設備，強化環保犯罪執法，推動跨機關及跨縣市合作。

案件數方面，檢警環聯繫平台執行至今年7月期間，司法警察與環保機關移送各地檢察署偵辦案件共1萬9809件、移送人數3萬8241人；不法所得方面，從2022年至今年7月止，總計25億餘元不法所得，向法院聲請宣告沒收、追徵之不法犯罪所得總金額更高達約80億餘元。

法務部長蔡清祥指出，肯定同仁執法辛勞，期許日後各機關繼續合作查緝犯罪、追討犯罪所得以及要求不法業者將犯罪場址回復原狀，列為日後求刑與申請假釋的參考依據。

環境管理署副署長林左祥說明，環境部上個月22日升格為環境管理署，已積極規劃科技執法，執行違法傾倒廢棄物、水汙染與空氣汙染等案件，提升過往各縣市環保機關、檢、警、調之間的橫向聯繋。

張斗輝指出，環保犯罪型態多變複雜，查緝須隨之而調整，故在研討會籌備階段，已預先蒐集各機關意見、研擬修正草案，修正重點在於，將法務部調查局所屬各外勤處、站納入執行機關，擴大合作查緝量能、加強科技偵查、強化不法業者回復原狀之情形列為執行成效的重點項目，希望透過積極查扣犯罪所得與要求回復原狀等執法手段，使不法業者心生警惕，達到遏止環保犯罪之效果。

行政院政務委員張子敬指出，過去在檢警環聯繫平台合作下，將彰化地區將重大汙染源趕出糧食生產區、查辦桃園沿海地區污染等案例，都是聯繫平台協助環保機關克服困難，感謝合作夥伴的付出。

台高檢署檢察長張斗輝。圖／台高檢署提供
台高檢署檢察長張斗輝。圖／台高檢署提供
台高檢與環境部環境管理署今舉辦「112年強化查緝環保犯罪研討會」。圖／台高檢署提供
台高檢與環境部環境管理署今舉辦「112年強化查緝環保犯罪研討會」。圖／台高檢署提供
法務部長蔡清祥。圖／台高檢署提供
法務部長蔡清祥。圖／台高檢署提供

環境部 行政院 法務部

延伸閱讀

女騎士大膽闖紅燈擦撞高雄輕軌列車 科技執法看得一清二楚

台高檢與行政院食安辦記者會 檢察長先離場…混蛋事件避而不談

台16線砂石車違規肇事多　集集分局新增科技執法設備全天候取締

彰化抓噪音車！139縣道飆出高分貝 宛如救護車經過被重罰

相關新聞

檢警環聯繫平台 積極規劃科技執法查緝環保犯罪

台灣高等檢察署2011年訂定「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」，建立整合檢、警與環保機關共同偵辦環保犯罪的機制與聯繫平...

電子腳鐐監控要犯 法官得抱著專案電話？高等法院這樣說

刑事被告科技設備監控執行辦法2020年9月1日生效，所謂的科技監控，暫時使用法務部性侵害犯罪付保護管束加害人科技設備監控...

王鴻薇自曝遭網友恐嚇「吃子彈」 北市刑大查出帳號來自境外2國

立委王鴻薇自曝，今年7月26日，她的臉書粉專遭網友恐嚇，網友秀出槍枝照片，還警告她「能吃幾顆子彈？」、「不要得罪那麼人尤...

議員陳怡君揭基泰監測報告批蓄意殺人 專家證實確為原始文件

大直坍塌案迄今逾兩周，北市議員陳怡君今開記者會，揭露其獨家取得事發前3天的監測報告，直指多項數據均超出警戒值，基泰建設仍...

12萬香油錢又是他偷的？法院指安全帽貼紙「不具特色」判無罪

有十多次竊盜香油錢紀錄的陳錫龍，被控前年8月5日竊取桃園市新屋區靈仙宮的12萬香油錢，桃園地檢署依竊盜罪嫌起訴，但一審認...

苗栗看守所接見室「大變身」 整修完成盼更安全、親民

法務部矯正署苗栗看守所接見室已十餘年未整修，為提升接見室各項安全設施及為民服務宗旨，最近已完成整修工程，增添65吋大型電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦