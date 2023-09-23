檢警環聯繫平台 積極規劃科技執法查緝環保犯罪

台灣高等檢察署2011年訂定「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」，建立整合檢、警與環保機關共同偵辦環保犯罪的機制與聯繫平台，落實行政院國土保育政策。台高檢與環境部環境管理署今舉辦「112年強化查緝環保犯罪研討會」，台高檢檢察長張斗輝表示，檢警環聯繫平台已發揮查緝環保犯罪確成效，不過環保犯罪型態多變複雜，仍須即時調整。

環境部次長沈志修指出，成立檢警環聯繫平台後，有700多個犯罪場址已回復原狀，上個月環境部成立後，延續守護環境國土精神，充實科技設備，強化環保犯罪執法，推動跨機關及跨縣市合作。

案件數方面，檢警環聯繫平台執行至今年7月期間，司法警察與環保機關移送各地檢察署偵辦案件共1萬9809件、移送人數3萬8241人；不法所得方面，從2022年至今年7月止，總計25億餘元不法所得，向法院聲請宣告沒收、追徵之不法犯罪所得總金額更高達約80億餘元。

法務部長蔡清祥指出，肯定同仁執法辛勞，期許日後各機關繼續合作查緝犯罪、追討犯罪所得以及要求不法業者將犯罪場址回復原狀，列為日後求刑與申請假釋的參考依據。

環境管理署副署長林左祥說明，環境部上個月22日升格為環境管理署，已積極規劃科技執法，執行違法傾倒廢棄物、水汙染與空氣汙染等案件，提升過往各縣市環保機關、檢、警、調之間的橫向聯繋。

張斗輝指出，環保犯罪型態多變複雜，查緝須隨之而調整，故在研討會籌備階段，已預先蒐集各機關意見、研擬修正草案，修正重點在於，將法務部調查局所屬各外勤處、站納入執行機關，擴大合作查緝量能、加強科技偵查、強化不法業者回復原狀之情形列為執行成效的重點項目，希望透過積極查扣犯罪所得與要求回復原狀等執法手段，使不法業者心生警惕，達到遏止環保犯罪之效果。

行政院政務委員張子敬指出，過去在檢警環聯繫平台合作下，將彰化地區將重大汙染源趕出糧食生產區、查辦桃園沿海地區污染等案例，都是聯繫平台協助環保機關克服困難，感謝合作夥伴的付出。