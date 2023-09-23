前新北副市長許志堅收賄入監 獲准假釋付保護管束

新北市前副市長許志堅被控收賄、協助業者推動都更案，遭判刑10年定讞，108年3月入監服刑。高等法院日前裁准許志堅假釋中付保護管束，可抗告。

台灣高等法院裁定指出，許志堅因犯貪污治罪條例，經最高法院判刑定讞，並於監獄執行中，今年9月19日獲法務部矯正署核准假釋，由台灣高等檢察署向高院聲請假釋中付保護管束，合議庭裁定許志堅付保護管束，可抗告。

全案起於，許志堅被控自民國100年4月至103年6月29日擔任新北市副市長、新北市都更委員會主任委員期間，藉新店廣明都更案，收受業者周麗惠現金新台幣509萬元、香奈兒錶1只、蕭邦錶2只、金條2條等賄賂，合計約615萬6350元。

判決指出，許志堅收賄手法包括安排兒子許士耘、胞兄許志遠到周麗惠掌握的公司坐領每月4萬元乾薪，另每月收受周女3萬元現金，並轉交給父親作為孝親費用，又藉由生日、女兒結婚機會收受名錶、金條等。

一審台北地方法院、二審台灣高等法院均判處許志堅10年有期徒刑，最高法院於108年3月7日駁回上訴，全案定讞；許志堅於同年3月12日入監服刑。