快訊

全力衝刺總統選戰！侯友宜今起請假參選

打雷又降雨怕再度爆炸！明揚廠區傳有禁水物質 消防搜救暫停

美佛州驚見4.3公尺巨鱷 嘴裡叼「人類屍體」嚇壞路人

議員陳怡君揭基泰監測報告批蓄意殺人 專家證實確為原始文件

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

大直坍塌案迄今逾兩周，北市議員陳怡君今開記者會，揭露其獨家取得事發前3天的監測報告，直指多項數據均超出警戒值，基泰建設仍繼續施工釀禍，批草菅人命、蓄意殺人。有專家證實陳的資料確實為原始文件，多項數據已達停工標準。

陳怡君今秀出儀大工程股份有限公司9月4日至6日監測報告，並指出資料顯示觀測項目，「壁體內傾度管、地面沉陷點、建物沉陷點、中間柱隆起點」已超出警戒值，諸多數據告訴基泰，基地有危險疑慮，應有所行動卻抱著「賭一把」心態，造成民宅下陷、傾斜，直呼根本殺人未遂。

接著，陳怡君矛頭指向北市府墨守成規，無形中成為建商的幫兇。她拿出公文資料，下陷且傾斜建物25戶中，23戶於5、6月向北市府陳情，卻得到46份無情的損鄰安全認定書，稱「非施工造成損鄰」、「無危害公共安全之虞」，無疑是讓基泰拿到免死金牌。

一名不具名技師表示，陳怡君今日出示的監測報告確實為原始文件，多項數據均已超過行動值。他舉例6日監測報告「建物沉陷點為-24.8mm」，超過「警戒值±16mm、行動值±20mm」，已達停工標準。

其實，早在9月中旬，台北市土木技師公會副理事長蘇模原曾指出，「基泰大直」工地9月4至7日都超過行動值，需停止施工並找研擬解決辦法。

另外，北市府因應此次損鄰事件，日前修訂損鄰規則，納入第三方專業單位認定機制，以建立可信任的建損雙方處理機制。建管處表示，受損戶對初判結果仍有疑義，如向第三方專業公會提出鄰損鑑定，相關費用由建商先行支付。

大直坍塌案迄今逾兩周，北市議員陳怡君今揭露大直案事發前3天的監測報告，批基泰建設草菅人命、蓄意殺人。記者林佳彣／攝影
大直坍塌案迄今逾兩周，北市議員陳怡君今揭露大直案事發前3天的監測報告，批基泰建設草菅人命、蓄意殺人。記者林佳彣／攝影
北市議員陳怡君今揭露其獨家取得大直案事發前3天的監測報告，有專家證實陳的資料確實為原始文件。記者林佳彣／攝影
北市議員陳怡君今揭露其獨家取得大直案事發前3天的監測報告，有專家證實陳的資料確實為原始文件。記者林佳彣／攝影

北市 大直 基泰建設

延伸閱讀

大直案陳怡君批市府是「基泰門神」 建管處：25日拆屋前要補足計畫

大直民宅塌陷 陳怡君轟基泰草菅人命：連續壁厚不足60cm

北市大同區再現天坑 陳怡君：2個月2件、已造成人心惶惶

陳怡君反映大直案雙號住宅龜裂下陷 籲北市府先拍照蒐證

相關新聞

議員陳怡君揭基泰監測報告批蓄意殺人 專家證實確為原始文件

大直坍塌案迄今逾兩周，北市議員陳怡君今開記者會，揭露其獨家取得事發前3天的監測報告，直指多項數據均超出警戒值，基泰建設仍...

12萬香油錢又是他偷的？法院指安全帽貼紙「不具特色」判無罪

有十多次竊盜香油錢紀錄的陳錫龍，被控前年8月5日竊取桃園市新屋區靈仙宮的12萬香油錢，桃園地檢署依竊盜罪嫌起訴，但一審認...

苗栗看守所接見室「大變身」 整修完成盼更安全、親民

法務部矯正署苗栗看守所接見室已十餘年未整修，為提升接見室各項安全設施及為民服務宗旨，最近已完成整修工程，增添65吋大型電...

國軍台中醫院也有責任 骨科名醫貪千萬回扣判賠5295萬

時任國軍台中醫院骨科主任醫師王芳英作換膝關節手術向業者收回扣，又誆民眾多花錢自費買墊片、詐騙健保給付3000多萬元，王刑...

同居女友提分手 男友強逼「分手砲」 遭訴

新北市簡姓男子不爽同居女友於今年3月提出要分手，簡男開口要求二人再發生最後一次性行為遭拒，竟以要找同居女友的女性友人麻煩...

老婆出軌他抓狂！扮警察性侵按摩女洩慾逃亡17年 最終判決出爐

高雄市招姓男子19年前假冒派出所警員，恐嚇按摩女「無照營業」要法辦，脅迫女子性交，案發17年後才自行投案。招聲稱因妻子外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦