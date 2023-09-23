議員陳怡君揭基泰監測報告批蓄意殺人 專家證實確為原始文件

大直坍塌案迄今逾兩周，北市議員陳怡君今開記者會，揭露其獨家取得事發前3天的監測報告，直指多項數據均超出警戒值，基泰建設仍繼續施工釀禍，批草菅人命、蓄意殺人。有專家證實陳的資料確實為原始文件，多項數據已達停工標準。

陳怡君今秀出儀大工程股份有限公司9月4日至6日監測報告，並指出資料顯示觀測項目，「壁體內傾度管、地面沉陷點、建物沉陷點、中間柱隆起點」已超出警戒值，諸多數據告訴基泰，基地有危險疑慮，應有所行動卻抱著「賭一把」心態，造成民宅下陷、傾斜，直呼根本殺人未遂。

接著，陳怡君矛頭指向北市府墨守成規，無形中成為建商的幫兇。她拿出公文資料，下陷且傾斜建物25戶中，23戶於5、6月向北市府陳情，卻得到46份無情的損鄰安全認定書，稱「非施工造成損鄰」、「無危害公共安全之虞」，無疑是讓基泰拿到免死金牌。

一名不具名技師表示，陳怡君今日出示的監測報告確實為原始文件，多項數據均已超過行動值。他舉例6日監測報告「建物沉陷點為-24.8mm」，超過「警戒值±16mm、行動值±20mm」，已達停工標準。

其實，早在9月中旬，台北市土木技師公會副理事長蘇模原曾指出，「基泰大直」工地9月4至7日都超過行動值，需停止施工並找研擬解決辦法。

另外，北市府因應此次損鄰事件，日前修訂損鄰規則，納入第三方專業單位認定機制，以建立可信任的建損雙方處理機制。建管處表示，受損戶對初判結果仍有疑義，如向第三方專業公會提出鄰損鑑定，相關費用由建商先行支付。