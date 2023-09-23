12萬香油錢又是他偷的？法院指安全帽貼紙「不具特色」判無罪

有十多次竊盜香油錢紀錄的陳錫龍，被控前年8月5日竊取桃園市新屋區靈仙宮的12萬香油錢，桃園地檢署依竊盜罪嫌起訴，但一審認為用過去前案推論就是陳偷竊，違反無罪推定原則，判無罪。檢方上訴，台灣高等法院認為不能因「安全帽背後有兩張貼紙」就認定是陳所為，特徵只是偶然相同，駁回上訴確定。

陳錫龍自2013年起，就多次到宮廟竊取功德箱裡的現金或神像金牌。

檢方起訴指出，陳2021年7月30日早上戴著貼有白色貼紙的安全帽，騎機車在桃園勘查行竊地點，8月5日凌晨前往新屋區靈仙宮，先移開現場架設的監視器鏡頭後，再破壞功德箱的鎖扣，竊取12萬香油錢後揚長而去。

不過陳錫龍否認犯案。桃園地方法院勘驗靈仙宮內的監視器畫面，認為小偷雖破壞窗戶入內，但因光線昏暗，沒錄到小偷的面貌和穿著特徵；另外從前往靈仙宮路途中的監視器畫面來看，小偷頭戴安全帽、佩戴口罩，也沒能拍到機車車牌，從現有錄影畫面只能判斷小偷是身材適中的成年男性。

桃院指出，因天色昏暗光線不足，小偷的上衣和長褲顏色都難以確定，如何判定陳錫龍的衣著和小偷一樣？而陳錫龍當年7月30日騎機車時戴的安全帽，左後腦杓及後腦勺位置貼有一大一小的白色貼紙，雖與案發監視器錄影截圖裡的小偷安全帽相符，但安全帽上的貼紙並非罕見，不具備高度的個人特色，桃院認為只是「剛好一樣」，因此判陳無罪。

檢方上訴，認為因員警發現陳曾於7月30日早上到案發地附近的慈鳳宮參拜，比對本案行竊者，除身材、鞋子與7月30日錄得的小偷相似，機車車燈樣式、安全帽貼紙位置和樣式也與陳相同，而陳竊取功德箱等犯行高達十多件，具有高度的獨特性、一致性，一審逕認過往前科不足供參考太速斷。