快訊

屏東工廠惡火釀嚴重死傷 明揚國際董事長發聲了：將全力負起責任

屏東明揚國際工廠大火逾百人傷亡 產險業者指15億保額恐不夠賠

午後對流發展旺！屏東等9縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

12萬香油錢又是他偷的？法院指安全帽貼紙「不具特色」判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有十多次竊盜香油錢紀錄的陳錫龍，被控前年8月5日竊取桃園市新屋區靈仙宮的12萬香油錢，桃園地檢署依竊盜罪嫌起訴，但一審認為用過去前案推論就是陳偷竊，違反無罪推定原則，判無罪。檢方上訴，台灣高等法院認為不能因「安全帽背後有兩張貼紙」就認定是陳所為，特徵只是偶然相同，駁回上訴確定。

陳錫龍自2013年起，就多次到宮廟竊取功德箱裡的現金或神像金牌。

檢方起訴指出，陳2021年7月30日早上戴著貼有白色貼紙的安全帽，騎機車在桃園勘查行竊地點，8月5日凌晨前往新屋區靈仙宮，先移開現場架設的監視器鏡頭後，再破壞功德箱的鎖扣，竊取12萬香油錢後揚長而去。

不過陳錫龍否認犯案。桃園地方法院勘驗靈仙宮內的監視器畫面，認為小偷雖破壞窗戶入內，但因光線昏暗，沒錄到小偷的面貌和穿著特徵；另外從前往靈仙宮路途中的監視器畫面來看，小偷頭戴安全帽、佩戴口罩，也沒能拍到機車車牌，從現有錄影畫面只能判斷小偷是身材適中的成年男性。

桃院指出，因天色昏暗光線不足，小偷的上衣和長褲顏色都難以確定，如何判定陳錫龍的衣著和小偷一樣？而陳錫龍當年7月30日騎機車時戴的安全帽，左後腦杓及後腦勺位置貼有一大一小的白色貼紙，雖與案發監視器錄影截圖裡的小偷安全帽相符，但安全帽上的貼紙並非罕見，不具備高度的個人特色，桃院認為只是「剛好一樣」，因此判陳無罪。

檢方上訴，認為因員警發現陳曾於7月30日早上到案發地附近的慈鳳宮參拜，比對本案行竊者，除身材、鞋子與7月30日錄得的小偷相似，機車車燈樣式、安全帽貼紙位置和樣式也與陳相同，而陳竊取功德箱等犯行高達十多件，具有高度的獨特性、一致性，一審逕認過往前科不足供參考太速斷。

高院認為陳被捕時穿的鞋子和案發時小偷穿的不同，警方並未帶陳回住處找鞋子確認鞋印，其他證據不足以證明陳犯罪，若用前科推論陳就是被告，違反無罪推定原則，也可能造成冤抑，因此仍判陳錫龍無罪。

有十多次竊盜香油錢紀錄的陳錫龍被懷疑於前年8月5日竊取桃園市新屋區靈仙宮的12萬香油錢，但法院認為監視器沒拍到小偷的面容和車牌，不能因「安全帽背後有兩張貼紙」就認定是陳所為，判陳無罪確定。圖／聯合報系資料照
有十多次竊盜香油錢紀錄的陳錫龍被懷疑於前年8月5日竊取桃園市新屋區靈仙宮的12萬香油錢，但法院認為監視器沒拍到小偷的面容和車牌，不能因「安全帽背後有兩張貼紙」就認定是陳所為，判陳無罪確定。圖／聯合報系資料照

小偷 安全帽 監視器

延伸閱讀

影／台南男戴安全帽穿雨衣行竊 移動監視器鏡頭仍被逮

梅根貼減壓貼紙 實測結果有用嗎？

梅根也有貼 「減壓貼紙」宣稱能抗焦慮

交通尖峰高雄轎車動不得 員警趴地「發現一物」紓解車流

相關新聞

12萬香油錢又是他偷的？法院指安全帽貼紙「不具特色」判無罪

有十多次竊盜香油錢紀錄的陳錫龍，被控前年8月5日竊取桃園市新屋區靈仙宮的12萬香油錢，桃園地檢署依竊盜罪嫌起訴，但一審認...

苗栗看守所接見室「大變身」 整修完成盼更安全、親民

法務部矯正署苗栗看守所接見室已十餘年未整修，為提升接見室各項安全設施及為民服務宗旨，最近已完成整修工程，增添65吋大型電...

國軍台中醫院也有責任 骨科名醫貪千萬回扣判賠5295萬

時任國軍台中醫院骨科主任醫師王芳英作換膝關節手術向業者收回扣，又誆民眾多花錢自費買墊片、詐騙健保給付3000多萬元，王刑...

同居女友提分手 男友強逼「分手砲」 遭訴

新北市簡姓男子不爽同居女友於今年3月提出要分手，簡男開口要求二人再發生最後一次性行為遭拒，竟以要找同居女友的女性友人麻煩...

老婆出軌他抓狂！扮警察性侵按摩女洩慾逃亡17年 最終判決出爐

高雄市招姓男子19年前假冒派出所警員，恐嚇按摩女「無照營業」要法辦，脅迫女子性交，案發17年後才自行投案。招聲稱因妻子外...

詐團又進化！狠撈1億5000萬 30分鐘內全洗成虛擬幣

台中王姓男子擔任自稱香港「Fasonla」投顧公司詐團在台幹部，負責指揮、控制在台洗錢水房、車手等，警方從一起人頭戶向上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦