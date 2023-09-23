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拍未成年女友性愛片判1年2月 入監前嗆「不讓妳好過」再判拘　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

蔡姓男子不滿未成年女友要分手，將2人性愛影片上傳到IG帳號被判刑1年2月，他不甘入獄，報到前傳簡訊恐嚇對方，又依恐嚇危害安全罪起訴；台北地院審理，法官判蔡拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

蔡與前女友交往時曾拍下2人的數段性愛影片。2019年10月二人分手，他將前女友為他口交的影片上傳至IG的限時動態供人觀覽，2020年6月，士林地院依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判蔡有期徒刑1年2月確定。

檢方傳喚蔡2020年9月16日入監執行，他不甘心入獄，再在IG帳號發布「你不讓我好過，我也不會讓你好過」的限時動態文字恫嚇前女友，被害人在住處瀏覽發現，報警處理，檢方依恐嚇罪起訴蔡，蔡認罪。

法官認為，蔡與前女友有糾紛不思理性處理，造成前女友心生畏懼，不過，他犯後坦承犯行，考量他從事水電工作、審酌素行、犯罪動機等，判蔡拘役30日。

蔡姓男子不滿未成年女友要分手，將2人性愛影片上傳到IG帳號被判刑1年2月，他不甘入獄，報到前傳簡訊恐嚇對方，又依恐嚇危害安全罪起訴；台北地院審理，法官判蔡拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。示意圖。圖／Ingimage
蔡姓男子不滿未成年女友要分手，將2人性愛影片上傳到IG帳號被判刑1年2月，他不甘入獄，報到前傳簡訊恐嚇對方，又依恐嚇危害安全罪起訴；台北地院審理，法官判蔡拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。示意圖。圖／Ingimage

女友 影片 恐嚇

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