老婆出軌他抓狂！扮警察性侵按摩女洩慾逃亡17年 最終判決出爐

高雄市招姓男子19年前假冒派出所警員，恐嚇按摩女「無照營業」要法辦，脅迫女子性交，案發17年後才自行投案。招聲稱因妻子外遇、離婚，才把按摩女當成「代罪羔羊」洩慾，最高法院依強制性交罪判他3年2月徒刑定讞。

招2004年11月15日晚間8點多在苓雅區自強路，拿名片假冒高雄市警三民第二分局鼎金派出所警員「周文國」，威脅按摩女若不跟他嘿咻，就要以無照營業移送警局，最終性侵得逞。按摩女不堪受辱，向派出所查詢有無「周文國」任職，警方察覺有異才東窗事發。

招犯案後逃亡，以打零工維生，高雄地方法院2005年7月6日發布通緝，他直到2022年5月3日才自行到案，並坦承犯行，稱「年輕時犯罪，自己做的事情要出來面對」，因此結束逃亡、願服刑重新開始，也想工作彌補被害人。

招接受醫院鑑定時自稱，曾有過一段14年的婚姻，婚後感情和睦、育有2女，但因為好賭加上妻子外遇而離婚，妻子取得小孩監護權，且帶走家中金錢及家具，讓他自尊心受創。招說，因經濟困難又無法聯繫女兒，情緒調節困難，便開始物色可宣洩性慾的對象。

高雄地院依強制性交罪判招姓男子3年8月徒刑，執行前入相當處所強制治療，直到治癒為止，但不得超過3年。

高雄高分院則認為促使招犯案的情境已不存在，逃亡期間沒有任何犯罪紀錄，無法證明招有再度以性暴力處理負面情緒的可能性。二審指出，招雖因被通緝的壓力、失眠而長期飲酒，但多年來也未見酒後駕車或酒後與人起衝突、鬧事，招應有面對司法審判及刑罰的決心，沒有強制治療的必要。