快訊

勞退新制分紅有望創新高 誰有份？誰分得多？一次看懂

搶救明揚大火多人殉職 6大退避權能成為消防員保命符？

周杰倫開早餐店？「招牌小眼睛」吸客朝聖 真相曝光網大讚

老婆出軌他抓狂！扮警察性侵按摩女洩慾逃亡17年 最終判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

高雄市招姓男子19年前假冒派出所警員，恐嚇按摩女「無照營業」要法辦，脅迫女子性交，案發17年後才自行投案。招聲稱因妻子外遇、離婚，才把按摩女當成「代罪羔羊」洩慾，最高法院依強制性交罪判他3年2月徒刑定讞。

招2004年11月15日晚間8點多在苓雅區自強路，拿名片假冒高雄市警三民第二分局鼎金派出所警員「周文國」，威脅按摩女若不跟他嘿咻，就要以無照營業移送警局，最終性侵得逞。按摩女不堪受辱，向派出所查詢有無「周文國」任職，警方察覺有異才東窗事發。

招犯案後逃亡，以打零工維生，高雄地方法院2005年7月6日發布通緝，他直到2022年5月3日才自行到案，並坦承犯行，稱「年輕時犯罪，自己做的事情要出來面對」，因此結束逃亡、願服刑重新開始，也想工作彌補被害人。

招接受醫院鑑定時自稱，曾有過一段14年的婚姻，婚後感情和睦、育有2女，但因為好賭加上妻子外遇而離婚，妻子取得小孩監護權，且帶走家中金錢及家具，讓他自尊心受創。招說，因經濟困難又無法聯繫女兒，情緒調節困難，便開始物色可宣洩性慾的對象。

高雄地院依強制性交罪判招姓男子3年8月徒刑，執行前入相當處所強制治療，直到治癒為止，但不得超過3年。

高雄高分院則認為促使招犯案的情境已不存在，逃亡期間沒有任何犯罪紀錄，無法證明招有再度以性暴力處理負面情緒的可能性。二審指出，招雖因被通緝的壓力、失眠而長期飲酒，但多年來也未見酒後駕車或酒後與人起衝突、鬧事，招應有面對司法審判及刑罰的決心，沒有強制治療的必要。

二審審酌招姓男子以50萬3000元與按摩女和解，並已經支付10萬元，撤銷一審判決改判3年2月徒刑。最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回招上訴定讞。

高雄市招姓男子19年前假冒派出所警員，恐嚇按摩女「無照營業」要法辦，脅迫女子性交，案發17年後才自行投案。招聲稱因妻子外遇、離婚，才把按摩女當成「代罪羔羊」洩慾，最高法院依強制性交罪判他3年2月徒刑定讞。記者王宏舜／攝影
高雄市招姓男子19年前假冒派出所警員，恐嚇按摩女「無照營業」要法辦，脅迫女子性交，案發17年後才自行投案。招聲稱因妻子外遇、離婚，才把按摩女當成「代罪羔羊」洩慾，最高法院依強制性交罪判他3年2月徒刑定讞。記者王宏舜／攝影

按摩 通緝 高雄市 外遇

延伸閱讀

老公跟別人老婆外遇 她落淚問：要讓小三老公也知道嗎？

專訪／被吳慷仁性侵嚇到？許瑋甯喊：一頭霧水、荒唐！

補習班少東下迷姦藥水欲性侵女員工 賠160萬仍要關4年定讞

趁同居女友出國...男下藥迷昏性侵她女兒 判關8年半定讞

相關新聞

大烏龍！1票之差當選無效訴訟待驗票 選票卻已遭銷毀

苗栗市民代表去年選舉，代表會主席陳仁杰以一票之差險勝落選頭梅雯霞，梅對開票結果有疑義，對陳提出「當選無效」之訴，一審被駁...

拍未成年女友性愛片判1年2月 入監前嗆「不讓妳好過」再判拘　

蔡姓男子不滿未成年女友要分手，將2人性愛影片上傳到IG帳號被判刑1年2月，他不甘入獄，報到前傳簡訊恐嚇對方，又依恐嚇危害...

老婆出軌他抓狂！扮警察性侵按摩女洩慾逃亡17年 最終判決出爐

高雄市招姓男子19年前假冒派出所警員，恐嚇按摩女「無照營業」要法辦，脅迫女子性交，案發17年後才自行投案。招聲稱因妻子外...

詐團又進化！狠撈1億5000萬 30分鐘內全洗成虛擬幣

台中王姓男子擔任自稱香港「Fasonla」投顧公司詐團在台幹部，負責指揮、控制在台洗錢水房、車手等，警方從一起人頭戶向上...

花蓮第一件 酒後聯手毆友致死將由國民法官審理

花蓮縣陳姓男子日前與友人飲酒，席間起口角，遭游姓、陳姓男子聯手毆打，顱內出血送醫不治。花蓮地檢署偵結，將兩嫌依傷害致死罪...

為母還債！女職員侵占國軍醫院逾400萬元 二審判決出爐

國軍高雄總醫院左營分院職姓女員工負責健檢行政業務，2016年至2019年期間她收取3家廠商員工健檢費用，僅部分上繳，私吞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦