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詐團又進化！狠撈1億5000萬 30分鐘內全洗成虛擬幣

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子擔任自稱香港「Fasonla」投顧公司詐團在台幹部，負責指揮、控制在台洗錢水房、車手等，警方從一起人頭戶向上追查，發現全台至少30人受害，遭詐金額達1億5000萬元，且發現該團收到贓款經人頭戶3、4層轉帳，最終入虛擬幣錢包，全靠網路30分鐘內就完成洗錢，效率驚人。

刑事局電信偵查大隊指出，全案起初從1件人頭帳戶案向上朔源，發現該詐團成員自稱是香港「Fasonla」公司投資的顧問，會在臉書張貼投資廣告吸引民眾加入LINE群組，並由「專人」帶領註冊假的投資網站，標的則為美元、期貨。

民眾依照指示註冊，將投資款項匯入詐團指定的人頭戶，一開始投資APP上都會顯示帳面大有獲利，但只要有人想獲利了結，這才驚覺根本提領不出本金，才知上當受騙。

警方清查，該團鎖定台灣人行騙，全台至少30人受害，累計遭詐款項高達1億5000萬元，還有1人短時間內就重砸1000萬元投資，最終血本無歸。

警方蒐證半年多，發現該團幕後操盤躲在大陸，台灣則交由黃姓男子（35歲）擔任主要幹部，除負責收購人頭帳戶、人頭電話，還會透過網路操作多個金融帳戶，利用虛擬貨幣交易方式洗錢，今年5月、7月接連發動2波搜索抓到旗下12名成員。

黃得知同夥一一落網，正準備變賣旗下的1輛BMW轎車後逃往大陸，但警方已鎖定他動向，在8月9日黃男離境前就將他逮捕，依詐欺、洗錢等罪嫌移送13人。

警方也發現，該詐團收到被害人款項後，隨即利用銀行人頭戶轉帳3、4層，大部分由操作虛擬幣交易並購買泰達幣（USDT）後轉入匿名錢包中。

警方指出，該團洗錢速度、效率極高，整個流程在30分鐘內就完成，且全程透過網路，不用像傳統詐團還要指揮車手出面到ATM提領現金、收水等，風險、成本更低。

警方逮捕詐團在台的黃姓主腦，依洗錢、詐欺等罪嫌移送。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕詐團在台的黃姓主腦，依洗錢、詐欺等罪嫌移送。記者曾健祐／翻攝

洗錢 車手

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