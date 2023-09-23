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花蓮第一件 酒後聯手毆友致死將由國民法官審理

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣陳姓男子日前與友人飲酒，席間起口角，遭游姓、陳姓男子聯手毆打，顱內出血送醫不治。花蓮地檢署偵結，將兩嫌依傷害致死罪嫌起訴，因全案屬國民法官法規定的案件，花蓮地方法院今天分案，將是花蓮首件由國民法官審理的案件。

全案發生在7月29日凌晨，當時陳姓男子與友人在秀林鄉崇德村喝酒，一言不合吵了起來，年約30歲的游、陳兩名男子，涉嫌徒手毆打被害人，陳男被人發現路倒，通報消防人員送到花蓮慈濟醫院急救，因為顱內出血，傷勢嚴重，8月1日凌晨2時不治。

新城警分局組成專案小組調查，發現游、陳動手打人，當時游姓男子還持獵槍對空鳴槍，詢後依殺人罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

花蓮地檢署檢察官黃蘭雅指揮警方積極偵辦，因獵槍送鑑定無殺傷力，本月18日依傷害致死罪嫌起訴游、陳兩人。游男事後遭羈押，今天將移審花蓮地院，開接押庭決定是否接押。

花檢表示，全案為故意犯罪發生死亡之結果，屬國民法官法第5 條第1項第2款所規定的案件，起訴後移由花蓮地方法院依國民法官法審理。

花蓮地方法院表示，地院有3個國民法官專庭，今天將抽籤分案，確認由哪個專庭審理，再行後續程序。

花蓮地方法院去年設置國民法官法庭，審理首宗案件，將是陳姓男人與友人飲酒後遭毆死案。本報資料照片
花蓮地方法院去年設置國民法官法庭，審理首宗案件，將是陳姓男人與友人飲酒後遭毆死案。本報資料照片

國民法官 花蓮 殺人

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