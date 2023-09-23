大烏龍！1票之差當選無效訴訟待驗票 選票卻已遭銷毀

苗栗市民代表去年選舉，代表會主席陳仁杰以一票之差險勝落選頭梅雯霞，梅對開票結果有疑義，對陳提出「當選無效」之訴，一審被駁回，梅雯霞提出上訴後，台中高分院原訂今天邀兩造進行全面驗票，不料卻傳出烏龍意外，苗栗縣選委會應保存的第63號票袋8月間已被銷毀，高分院驗票程序緊急喊停，要求雙方具狀表達意見，梅雯霞已提出要求驗票意見，法院排定11月言詞辯論。

苗栗市第四選區市民代表選舉，開票結果陳仁杰獲1218票、梅雯霞1217票，梅僅以一票之差落選，陳仁杰吊車尾當選後選上代表會主席，梅雯霞提出的當選無效案目前二審上訴中，不料卻爆出有爭議的投票所選票被銷毀的「大烏龍」，引起梅雯霞強烈不滿。

苗栗縣選委會坦承疏失，強調承辦人員已自請處分，選委會也針對此事檢討。選委會表示，第四選區有50至69號共20個投開票所，依規定一般選票保存6個月即可銷毀，至於有選舉訴訟爭議的20袋選票應保全存證，由於大選在即，選委會存放選票空間有限，因此依法將去年選票銷毀，不料承辦人員疏失，因選票袋包裝瑕疵脫落，誤將應保全的第63號票袋混入一般選票銷毀，目前僅留存19袋，缺失一袋。

梅雯霞指出，去年有爭議的50、63投開票所都發生現場開票結果與呈報選委會計票數字有差異的情況，一審法官僅針對有爭議的第50與63號投開票所的票數清點，並未真正驗票，但全案得以上訴；台中高分院法官開庭了解始末，要求雙方等候通知，日前通知9月23日上午驗票，並由兩造派出監看人員，不料因縣選委會已誤將應保全的關鍵選票銷毀，高分院民事庭只能決定取消今天勘驗程序，地方還傳出她因為已收到對照價金，所以不再驗票，對她是很大侮辱，還在訴訟中的選票怎可說銷毁就銷毁，她無法接受這個事實，為此要嚴正抗議，並向高分院具狀提出驗票意見。