為母還債！女職員侵占國軍醫院逾400萬元 二審判決出爐

國軍高雄總醫院左營分院職姓女員工負責健檢行政業務，2016年至2019年期間她收取3家廠商員工健檢費用，僅部分上繳，私吞業務費逾472萬元，東窗事發後，醫院訴由檢調偵辦，橋頭地院判刑1年2月，追徵犯罪所得；職女不服上訴，二審審酌她已將侵占費全數返還，給予緩刑3年。

據悉，當時左營醫院收取一般外籍移工的基本健檢費為每人1200元，若為特約廠商可優惠每人700至800元不等，依實際移工健檢人數，醫院會與廠商按月結算，直接匯款入帳戶，倘若有增加檢驗項目，則由職女於總表加註，經該廠商會計核對後，加驗費用再交由職女收取，上繳該院。

判決書指出，職女當年為母親清償賭債，竟動歪腦筋在自己的工作業務上；2016年至2019年期間，兩家特約廠商安排移工到院健檢，職女收取加驗費460萬餘元，僅上繳32萬餘元，其餘427萬餘元占為己有。

在此期間，另家非特約廠商同樣安排移工至該院做基本體檢，職女竟私自以每人800元特約價，讓該業者共獲得28萬元折扣價，而業者送移工至該院體檢報到時，將費用直接以現金交給職女，但她卻僅部分上繳，其中逾44萬元，全入了自己口袋。

一審判決時，職女雖陸續償還左營分院345萬5000元，但其餘金額給付方式不一，未能與左營分院達成調解，醫院具狀向法院提出不同意給予職女緩刑，今年5月時，法院判她1年2月徒刑，不得緩刑，並追徵沒收未扣案的不法所得。