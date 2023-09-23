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檢廉偵辦基泰大直案 建築師王德生今晨60萬元交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

基泰建設建案「基泰大直」施工導致鄰房毀損，台北地檢署昨日指揮廉政署、檢察事務官兵分十路，搜索並約談建築師王德生、工地主任張博翔、基泰建設專案副理邱丞鴻及數名證人。檢察官複訊後，今天凌晨諭令王德生60萬元交保、邱丞鴻25萬元交保及張博翔10萬元交保，其餘3名證人請回。

北檢指出，今年4月至9月間，王德生、張博翔和邱丞鴻等人，涉犯刑法第193條違背建築術成規罪、刑法第215及216條行使業務登載不實文書等罪嫌。北檢昨日指揮廉政署及20餘名檢察事務官，搜索基泰建設總公司、福益營造、王德生建築師事務所以及涉案相關人住處等10處。

廉政署昨日晚間以被告身分約談王德生、張博翔及邱丞鴻，同時也約談數名證人，共計約10人。結束約談後，今天凌晨12點至1點多，王德生、張博翔、邱丞鴻及3名證人已陸續移送北檢複訊。

檢察官訊後，諭令王德生60萬交保、邱丞鴻25萬交保及張博翔10萬交保，其餘3名證人請回。1名證人及被告的親友為邱丞鴻、張博翔辦保；王德生則數次使用法警室電話聯繫親友，清晨5點多完成交保，面帶微笑走出候訊室，與2名親友快步離開北檢。

2名基泰大直案證人。記者房荷庭／攝影
2名基泰大直案證人。記者房荷庭／攝影
建築師王德生（右前）離開北檢。記者房荷庭／攝影
建築師王德生（右前）離開北檢。記者房荷庭／攝影
基泰大直案證人（右）。記者房荷庭／攝影
基泰大直案證人（右）。記者房荷庭／攝影

基泰建設 廉政署

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