基泰大直建築師王德生、工地主任及副理列被告 北檢漏夜偵訊

基泰建設建案「基泰大直」施工導致鄰房毀損，台北地檢署昨日指揮廉政署、檢察事務官兵分十路搜索，檢廉以被告身分約談建築師王德生、工地主任張博翔及基泰建設專案副理邱丞鴻等人及數名證人。今天凌晨王德生、張博翔、邱丞鴻及3名證人已移送北檢複訊，檢方漏夜偵訊中。

北檢指出，今年4月至9月間，王德生、張博翔和邱丞鴻等人，涉犯刑法第193條違背建築術成規罪、刑法第215及216條行使業務登載不實文書等罪嫌。北檢昨日指揮廉政署及20餘名檢察事務官，搜索基泰建設總公司、福益營造、王德生建築師事務所以及涉案相關人住處等10處。