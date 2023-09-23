基泰大直建築師王德生、工地主任及副理列被告 北檢漏夜偵訊
基泰建設建案「基泰大直」施工導致鄰房毀損，台北地檢署昨日指揮廉政署、檢察事務官兵分十路搜索，檢廉以被告身分約談建築師王德生、工地主任張博翔及基泰建設專案副理邱丞鴻等人及數名證人。今天凌晨王德生、張博翔、邱丞鴻及3名證人已移送北檢複訊，檢方漏夜偵訊中。
北檢指出，今年4月至9月間，王德生、張博翔和邱丞鴻等人，涉犯刑法第193條違背建築術成規罪、刑法第215及216條行使業務登載不實文書等罪嫌。北檢昨日指揮廉政署及20餘名檢察事務官，搜索基泰建設總公司、福益營造、王德生建築師事務所以及涉案相關人住處等10處。
廉政署昨日晚間以被告身分約談王德生、張博翔及邱丞鴻，同時也約談數名證人，共計約10人。結束約談後，今天凌晨12點至1點多，王德生、張博翔、邱丞鴻及3名證人已陸續移送北檢複訊，檢察官漏夜偵訊中，3名證人訊後請回。
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