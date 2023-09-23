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違法燒廢棄物 周人蔘將再入監

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

昔日賭博電玩大亨周人蔘替人非法處理事業廢棄物，最高法院依違反廢棄物清理法判刑1年1月定讞。本報記者／翻攝
昔日賭博電玩大亨周人蔘替人非法處理事業廢棄物，最高法院依違反廢棄物清理法判刑1年1月定讞。本報記者／翻攝
昔日電玩大亨周人蔘行賄檢警，震驚社會，周被控在沒有文件許可下，非法替他人處理事業廢棄物，一審被依廢棄物清理法判刑一年三月，二審改判一年一月徒刑，沒收四十一萬元犯罪所得；全案上訴三審，最高法院駁回，全案定讞，周確定要再入監。

周人蔘廿七年前在台北市中山、松山等地經營賭博電玩，為避免警方取締，每月編列大筆「公關費」打點警界人員，甚至將觸手伸進司法行賄檢察官。一九九六年「周人蔘電玩案」曝光，周被控行賄被判刑一年三月定讞，另有不少檢警因貪汙罪分別被判一至十年六月不等刑期。

起訴指出，周人蔘沒有廢棄物清除、處理許可文件，卻將他受託管理、位於林口的土地，自二○一七年七月起分租給呈勖、興立富、佑祥、承頁四家公司當工廠用地，再以每月三至八千不等金額，承攬四間工廠廢棄物處理，並雇用外籍移工協助運送、清倒，以怪手挖洞後掩埋燒毀。

二○一九年新北市環保局接獲檢舉，指有人燒垃圾燒得臭氣薰天，環保局與警政署保七總隊聯手查緝搜索，才揭穿周人蔘犯行。

二審認定，周人蔘處理的是呈勖、興立富、承頁一般事業廢棄物，以及佑祥公司一般垃圾，但不包括佑祥的一般事業廢棄物，一審對周雇用外籍失聯勞工認定有違誤，撤銷改判一年一月徒刑。

廢棄物 貪汙 檢察官 最高法院

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