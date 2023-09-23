不滿被染黑 民眾黨王新堯告四叉貓等5人

民眾黨雲林縣黨部前執行長王新堯（左二）不滿個人和黨部被染黑是堂口，昨天在律師陪同控告時力和政論名嘴共五人加重誹謗。記者蔡維斌／攝影 民眾黨雲林縣黨部前執行長王新堯，針對時代力量立委邱顯智、新竹市議員廖子齊、發言人余佳蒨及政治評論李政皓、劉宇席（四叉貓）等5人，接連以不實言論惡意攻訐染黑，指謫民眾黨雲林黨部是黑道堂口，昨天下午由3位律師陪同，到雲林地檢署按鈴控告5人公然侮辱、加重誹謗。

王新堯說，他是經由民眾黨SOP檢覆合格，擔任雲林縣黨部執行長，一生清白不是更生人，長期推動公益，服務鄉親，地方都可查證，他民國60年出生至今，沒犯罪前科判刑紀錄，明顯捲入政治因素，時代力量開記者會硬將「白布染成黑」，以不實犯罪判決誤導媒體。

王新堯批荒謬的是羅織犯罪型態，以現在犯罪進行式誤導大眾，藉達到汙衊民眾黨雲林縣黨部為目的，公然對他「輿論判刑、霸凌」，牽動雲林縣黨部被染黑風向，如此不道德政治手段「可惡至極」。

王新堯表示，針對民眾黨雲林縣黨部遭染黑為黑道堂口，他除對黨中央及黨主席柯文哲深感抱歉，也對長期與他合作眾信法律事務所律師林永山感到愧疚，因黨中央關切，他自動停職接受調查，並請求雲林黨部以最快時間釐清。

王新堯說，為不助長輿論判刑、霸凌惡風，他由律師林永山，吳炳輝，沈伯謙陪同，控告5人公然侮辱、加重誹謗，柯文哲支持他採取法律行動。律師林永山說，他在王新堯服務處設律師事務所多年，如果說這地方是堂口，他豈不成了堂主，他與王交友多年，對捕風捉影、顛倒是非說法不以為然，支持王採取法律行動。