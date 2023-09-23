大直塌陷案 檢廉搜索基泰、福益營造

「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷。本報資料照片 台北市中山區「基泰大直」因施工導致鄰房塌陷毀損，廉政署昨兵分10路，搜基泰建設總公司、福益營造、王德生建築師事務所及相關負責人住居所，並將建築師王德生、工地主任張博翔及基泰建設專案副理邱丞鴻列為被告約談，檢方指出，3人今年4月至9月施工期間，涉犯違背建築術成規罪、還有行使業務登載不實文書等罪嫌。

廉政署搜索位於台北市衡陽路的基泰建設總公司、新北市淡水英專路的福益營造、台北市敦化南路的王德生建築師事務所及相關負責人的住處，並約談被告及證人等近10人，昨深夜移送台北地檢署複訊，但昨並未針對公務員，北市都發局、建管處均表示，未來相關單位若有需要，將全力配合調查。

檢廉調查，儀大工程公司製作的「基泰大直新建工程監測案周報表」載明，「部分監測儀器已超出警戒值，本公司將加強注意後續變化」。不過基泰卻未停工，仍大規模開挖，當中是否有人為因素介入，是檢廉偵查方向，因此約談王德生等3人，釐清有無按法律規範施作工程。

塌陷民宅位於大直街94巷1弄 1、3、5、7、9號共25戶，都發局指出，經預約登記參觀基河3期中繼住宅及台北橋聯開宅，已於9月15日、16日看屋，並安排有意願承租者於20日在香樹花園酒店簽約公證，12戶選擇基河3期中繼宅、3戶選擇台北橋聯開宅，目前已將家具、家電配置安裝完成。

都發局補充，安置房舍配置有餐桌椅、床架、床墊等基本家具及電視、冷氣、洗衣機等常用家電，並完成室內清潔。另，水、電、瓦斯等民生基本需求也恢復接通，協助住戶儘速安定生活。

但周邊撤離戶陸續反映家中受損，有住戶說掉石頭、家中出現裂縫、地下室漏水、返家有尿騷味、死魚味。都發局昨指出，預防性撤離住戶原定安置旅館至9月25日，為避免拆除重災戶2棟建物過程造成鄰房不便，25日起統一安排入住大湖璞旅至10月11日，並由民政局協助調查需求。

建管處長虞積學指出，居民房屋有損壞，但安全無虞，會積極要求基泰要出來面對，要趕快修繕，未來會繼續把周邊住戶安全鑑定報告完成，未來也會安排技師，全面以透地雷達探測地質。