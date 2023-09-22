基泰大直案檢廉兵分十路搜索 約談近10名嫌疑人及關係人

基泰建設的「基泰大直」因施工導致鄰房毀損案，台北地檢署今天指揮廉政署持10餘張搜索票，搜索基泰建設總公司、福益營造、王德生建築師事務所及相關負責人住處，約談10名左右的嫌疑人及關係人，朝違反刑法違背建築術成規罪、業務登載不實等罪嫌方向偵辦中。

據悉，廉政署今持10餘張搜索票，搜索位於台北市衡陽路的基泰建設總公司、新北市淡水英專路的福益營造、台北市敦化南路的王德生建築師事務所，以及相關負責人的住處，約談約10名嫌疑人及關係人，全案朝違反刑法第193條違背建築術成規罪、刑法第215條業務登載不實等方向偵辦。

檢廉今天主要約談對象是基泰建設工務部門主管、建築師王德生，將調查相關人員是否按照法律規範施作。基泰大直工地在事故發生前就監測數據異常，應當停工，避免釀災，但是基泰建設卻無停工、持續施作，當中是否有人為因素，也是檢廉偵查的方向。

北檢指揮廉政署偵辦，台北市政府政風處今天也配合協助調查，不過，今日搜索並無針對公務員部分。