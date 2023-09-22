工人違規左轉被攔竟加速逃逸 原來他喝了1瓶啤酒

中秋佳節將屆，聚餐邀宴飲酒機會增加，桃市警桃園分局各派出所針對民眾群聚KTV、餐廳等場所正如火如荼進行防制酒駕宣導活動時，景福派出所謝姓員警昨晚近6點在路口執行交通稽查取締，發現詹姓騎士違規左轉上前攔查，對方卻加速逃，詹男落網後表示「在工地只喝1瓶啤酒」沒想到酒測值0.34MG/L超標，依公共危險罪送辦。

桃園分局表示，9月是「交通安全月」，警方規劃取締違規勤務針對「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人各項違規、酒駕、超速」等重點違規項目加強取締，確保良好交通秩序。

警方特別提醒，6月30日上路的酒駕扣牌新規定，道路交通管理處罰條例修正規定，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25mg/l以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，惟需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。嚴重超速也從超速60公里下修為40公里，最高可罰3萬6仟元並吊扣牌照六個月。

警方呼籲，民眾與親友烤肉聚餐歡度中秋佳節，若飲用含酒精飲料，切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全，警方將強力取締酒後駕車以保障民眾安全，若酒駕遭取締，不但掃興又破財；民眾酒後若有行車需求，務必指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，駕駛車輛務必減速慢行，維護自身及其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康