安置大直撤離戶僅到下周一挨批 北市：延長住宿至10/11

北市大直坍塌案，「基泰大直」建案施工不當釀鄰近民宅塌陷，預防性撤離住戶原定安置旅館至9月25日，市長蔣萬安遭疑背棄住戶妥善安置的承諾。都發局回應，為避免拆除重災戶2棟建物過程造成鄰房不便，考量民眾需求，25日起統一安排入住大湖璞旅至10月11日，並由民政局協助調查需求，以便進一步安排相關事宜。

外界質疑基泰大直非坍塌戶的鄰近建築物居民，返家居住恐有安全上的疑慮，台北市結構技師公會理事長徐茂卿指出，基泰大直鄰近建物經專業鑑定雖有裂損情況，但主結構無重大損失，住戶可安心回來使用。

徐茂卿說，台北市結構技師公會受台北市政府委託損鄰鑑定，負責區域從94巷1弄雙號2到26號、範圍1到5樓。5位技師與多位觀測員配合住戶時間，進入每戶家中勘查，到目前為止已接近全部勘查完畢，僅剩零星戶尚在協調入戶勘查時間。

他表示，根據技師勘查結果，建築主構造無重大損傷，室內雖有部分牆壁裂損、油漆脫落、門窗無法閉合等情況，多少影響住戶使用機能，仍在可修復範圍內，不影響安全。

徐茂卿說明外部傾斜部分，第一現況傾斜度測量尚在法令容許範圍內，第二，基泰大直工地造成94巷1弄單號1到9號房屋塌陷，因尚未拆除，多少會影響地下穩定度，公會已在塌陷建築物周圍裝有紀錄盤且持續每天觀測，觀測值均在穩定範圍內，對周圍住戶不至於造成重大影響。