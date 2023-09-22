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食品業者疑販賣18噸逾期肉品 宜檢依加重詐欺等罪起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣內食品公司涉嫌竄改過期肉品標籤，再賣給各大餐廳，宜蘭縣衛生局接獲檢舉，去年9月地檢署偵辦，聲押林姓負責人，地院裁定100萬元交保；宜檢調查，林男等人涉嫌將逾18公噸過期、即期肉品改標籤後，賣給全國超過140家餐廳，不法所得上千萬元，日前依涉犯詐欺等罪起訴林男等5人。

宜檢指出，林男是8間公司負責人，旗下2間公司進口國外肉品，2017年4月起，為了賣掉過期、即期的冷藏肉品，指示員工將位於桃園蘆竹、新北五股的肉品送到宜蘭倉庫，拆除原廠包裝、分切除霉，重新真空包裝，貼上不實的有效日期標籤，出貨給訂購餐飲業者。

宜檢調查，受害者遍及全台，不乏大型連鎖店家或知名飯店，從2017年到2022年，共有145家業者受害，購買1179次標示不實的即期、過期肉品；林男售出超過18公噸肉品，不法所得1037萬4066元。相關單位接獲檢舉，去年9月間由檢察官黃明正指揮警方，會同衛生局等單位，搜索宜蘭、桃園、新北5處倉庫，並傳林男等人到案。

林男供稱，公司確實有將肉品從冷藏轉往冷凍室，但這是為了依法延長保存期限，並無違法，也沒有將過期肉品改標出售；手下員工兼同案被告黃女、林男、吳女、林男4人則坦承在老闆指示下改標籤、販售即期逾期肉品，至少5年以上。

檢方認為，林男等5人販售逾期肉品數量龐大，無視公眾食品衛生安全、漠視法令，依涉犯加重詐欺等罪嫌起訴。林男推卸犯行，態度不佳，黃女4人坦承犯行，態度尚佳，請求法院審酌，分別處以適當之刑。

宜縣衛生局表示，對縣內食品的倉儲及流向都有管理責任，每年也會定期查核肉品，但林男公司並未按照規定登記資料，本案有賴全民共同把關食安，衛生局接獲情資後立刻報請地檢署指揮，才查獲相關情況。

宜蘭地檢署調查，林男向全台145家業者售出超過18公噸過期、即期肉品，不法所得上千萬元。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭地檢署調查，林男向全台145家業者售出超過18公噸過期、即期肉品，不法所得上千萬元。記者陳敬丰／翻攝
肉品進口業者林男涉嫌竄改有效日期標籤，販售過期、即期肉品，相關單位接獲情資到倉庫搜查。記者陳敬丰／翻攝
肉品進口業者林男涉嫌竄改有效日期標籤，販售過期、即期肉品，相關單位接獲情資到倉庫搜查。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭地檢署日前依涉犯加重詐欺等罪嫌，起訴林男等5人。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署日前依涉犯加重詐欺等罪嫌，起訴林男等5人。記者陳敬丰／攝影

衛生局 宜蘭 詐欺 食安

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