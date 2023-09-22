境外基金保證12％年息？ 檢察官：當心「保證獲利」的投資方案

香港金牌信託基金在台兜售境外基金，契約載明保證投資人能獲得12％年利息，前年間數名被害人未如期收到利息，提告金牌信託基金。台北地檢署偵查出約25名被害人，金牌信託基金不法所得達美金232萬元、澳幣23萬元，檢方依涉嫌違反銀行法、加重詐欺罪起訴金牌信託基金在台登記負責人李宥榛、李姓業務員、陳姓業務員及張姓員工，吳姓員工因涉案程度較低，獲不起訴處分。

據了解，香港的金牌信託基金在台灣及海外兜售境外基金，基金契約上載明保證投資人能獲得12％年利息。2015年起，開始有被害人向金牌信託購買境外基金。直到2020年至2021年間，部分投資人開始未如期收到利息，紛紛提告金牌信託基金。

事實上，2017年金牌信託基金就已遭香港的金融監管機關示警，檢方查出約25名曾購買金牌基金的被害人，當中約7人提告。檢察官也調閱並統計中央銀行境外匯款交易紀錄，金牌信託基金有美金232萬、澳幣23萬元的不法所得。

檢方偵訊涉案的4名業務員及員工。除了吳僅經手一筆掛在李宥榛名下的交易業績，並坦承獲利紅包金額，獲不起訴處分之外，檢方依涉嫌違反銀行法及加重詐欺罪嫌，起訴李、陳及張等3名業務員及員工。後來，原先已出境的李宥榛才再投案，目前在押中。