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上個廁所老婆就遭調戲 他護妻狠毆猛踹打瞎朋友左眼判1年8月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投陳姓男子和妻子、陳姓友人到釣蝦場聚會，卻聽聞友人朝他老婆亂摸騷擾，一氣之下竟打瞎陳的左眼，南投地院一審依重傷害罪判他2年9月；陳上訴辯稱不是故意，台中高分院二審認為，陳和友人無仇怨，難認有重傷故意，撤銷改依傷害致重傷罪判他1年8月，仍可上訴。

檢警調查，陳男2022年3月20日和曾姓妻子、陳姓友人到水里1處釣蝦場包廂內喝酒，他中途去上廁所回來聽人轉述稱，陳姓友人朝他老婆亂摸，陳男氣到跟對方理論，又痛毆、出腳狠踹把友人打到左眼瞎掉。

南投地院一審酌，陳男一時氣憤打瞎友人左眼，犯後坦承、態度尚可，偵查中已和對方和解、賠償，陳姓友人也已經具狀撤告，考量一切情狀後依重傷害罪，判他2年9月。

陳男不服上訴，辯稱沒有重傷害，且陳姓友人本身有酗酒，眼疾應是酗酒造成，並非他毆打所致，自己坦承傷害但否認重傷害，不是故意打對方頭臉；陳的辯護人稱，陳和朋友無仇怨，是突然聽到對方亂摸他妻子才一時氣憤。

台中高分院二審勘驗監視器畫面，當時2人站很近，一般人都可預見若朝眼睛毆打可能造成失明，但仍不斷以徒手毆打、腳踢方式攻擊他頭臉。

二審認為，陳男是聽人轉述友人騷擾他妻子才理論，衡量彼此無恩怨仇隙，實難認陳有何欲痛下重手，蓄意打瞎友人左眼的故意，應是他一時未理性控制自己行為，失手造成重傷害結果，變更起訴法條改依傷害致重傷罪論處。

二審也考量，陳男犯後已經和友人和解、對方撤告，斟酌衝突過程等狀況，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依傷害致重傷罪判陳男1年8月。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

傷害罪 性騷擾

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