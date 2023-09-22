檢察官每月新收案破百件 劍青檢改籲法務部盡速增補人力

今年起詐欺案件暴增，拖垮基層檢察官正常辦案業務，再加上明天大選，各地檢署從9月須陸續啟動選舉查察，分區派員督責轄區，壓力倍增。檢察官改革團體「劍青檢改」提議，檢察官偵辦案件暴增，請法務部體恤基層，盡速增補人力。

劍青檢改調查，今年地檢署新收案件數量暴增，遠高於去年同期。據統計，台北地檢署今年1月至8月份累計新收「偵」字案高達4萬2900件，較去年同期的3萬7132件，遽增15.6%，許多檢察官每月新收案件數量破百。

台中地檢署去年7月至今年6月新收「偵」案達7萬3759件，相較前一年同期6萬2757件，也遽增17.5%。當中，詐欺案件從前一期的1萬9258件暴增至2萬6392件，增加7134件，遽增37%，每位檢察官平均每月新收件數從91件暴增到99.5件。

依據統計，去年9月至今年8月間，新北地檢署總案件數量新收「偵」字案達10萬6044件，相較前一年同期的8萬2474件，更遽增28.6%。

劍青檢改指出，詐欺案件從前一期的2萬7203件暴增到4萬3536件，增加1萬6333件，遽增60%，每月新收件數破百的檢察官比比皆是，各地基層檢察官仍要肩負年底賄選偵查之額外勤務，已不堪負荷。

劍青檢改今年8月底曾舉辦研討會，點出詐騙及人頭帳戶案件數量暴增情況，指出金管會、NCC、數位部等機關是否涉及行政怠惰？雖然機關迅速發新聞稿回應會改進，但是目前移送地檢署的詐欺案件數量仍居高不下，包括：人頭帳戶黑名單、第三方支付業者特許、巨額個人幣商有效監理，均尚未見明顯成效。