台中2液蛋廠假冒國產 公司負責人列被告訊後均請回

台中市追查進口蛋，衛生局食安處查獲金寶蛋品科技、新德貿食品2間公司6月起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製成液蛋，產地卻標示為「台灣」，認為有假冒產地嫌疑予以函送；台中地檢署昨分「他」字案後，已將2公司負責人列被告，訊後均請回。

全案因台中市府對金寶蛋品科技、新德貿食品函送、告發，台中地檢署昨收到市府資料，初步和衛生局食安處橫向聯繫後，依序通知2公司的負責人到案說明，並以被告身分訊問，全案朝偽造文書方向偵辦。

台中地檢署表示，針對大眾關心之蛋商事件，檢方收到台中市政府函送資料後，已分案指派檢察官傳訊相關業者到案說明，並指揮台中市調查處、保七總隊，會同食安主管機關至業者公司調查了解，相關業者經訊後已均請回。

檢方說，本案所涉相關規定及解釋之疑義，及相關蛋品流向，將會同相關主管機關清查釐清，以保障民眾食品安全。

台中市衛生局食安處指出，查獲協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品的金寶蛋品科技、新德貿食品公司，涉嫌假冒產地，2間公司6月起協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。