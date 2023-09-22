昔日「電玩大亨」周人蔘要再入獄！ 非法處理廢棄物判關1年1月定讞

昔日電玩大亨周人蔘行賄檢警，震驚社會，而周2020年在林口非法替人處理事業廢棄物，一審依廢棄物清理法非法貯存清除處理廢棄物罪判刑1年3月，二審改判1年1月徒刑，沒收41萬元犯罪所得；周不服上訴，被最高法院駁回，全案定讞，周確定要再入監服刑。

周人蔘20多年前在台北市中山、松山和大同等地經營賭博電玩，為避免警方取締，每月編列大筆公關費用打點警界人員，甚至將觸手伸進司法界行賄檢察官。1996年弊案曝光，周因行賄被判1年3月又15天定讞，另有不少檢警因違反貪汙治罪條例分別判1年到10年6月不等刑期。

檢方起訴指出，周人蔘沒有廢棄物清除、處理許可文件，卻將他受託管理、位於林口的土地自2017年7月起分租給呈勖、興立富、佑祥、承頁4家公司當工廠用地，再以每月3千至8千不等金額承攬4間工廠廢棄物處理，並雇用外籍移工協助運送、清倒，以怪手挖洞後掩埋燒毀。

新北市環保局2019年3月接獲民眾檢舉，指有人燒垃圾燒得臭氣薰天，環保局與警政署保七總隊聯手查緝搜索，才揭穿周人蔘犯行。

一審審酌周人蔘已有違反廢棄物清理法的前科，卻又再度犯案，顯見他忽視法律禁令，對刑罰反應力薄弱，應加重其刑，依廢棄物清理法非法貯存清除處理廢棄物罪判刑1年3月，沒收犯罪所得49萬元。替周收錢的女子楊玉銓因未獲取利益，被判6月得易科罰金之刑。

二審開庭時，周人蔘不認罪，否認焚燒及掩埋，只有「收垃圾」，並說只交代楊女收可以分解的物品、便當盒，也說自己老邁、身體多病，請求法院依刑法第59條情堪憫恕條款減刑。

二審認為依照周人蔘和兒子、共犯與相關公司證詞、證物，可認定周犯罪事實明確，雖他2018年因另案入監服刑，但土地是由他受託管理，他與楊玉銓合作犯案，不因坐牢而有影響。