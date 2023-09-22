國際法官協會年會落幕 台灣交棒南非

國際法官協會第65屆年會兼慶祝成立70週年盛會昨天在台北君悅飯店圓滿結束，下一屆將在南非舉辦，中華民國法官協會理事長沈方維將大會會旗遞交南非法官協會代表。

睽違24年，國際法官協會年會今年再度在台北舉行，18日舉行盛大開幕儀式，總統蔡英文到場致詞，強調「人權的追求永無止境，而司法獨立絕不應被視為理所當然」，深深觸動在場與會者，體現台灣在經歷數10年威權統治後實現民主的不妥協態度。

台積電創辦人張忠謀應邀以「台灣積體電路半導體生產之競爭優勢」發表英文專題演講。在演講中，張忠謀深入探討台積電的創立歷程，強調半導體技術在國防、工業、商業及日常生活應用上的無所不在，他進一步介紹半導體產業的各個關鍵領域。

中華民國法官協會與司法院18日下午以「司法獨立與憲政主義」為題舉辦憲法論壇，由英國蘇格蘭、紐西蘭、立陶宛、韓國等法官代表及國際法官協會理事長等人發表論述。

司法院大法官黃昭元以「困難案件之審理：隨波逐流或引領創新」為題，透過釋字第748號解釋案的過程及影響，探討台灣違憲審查機制以及最高司法機關如何在憲政主義與民主之間取得微妙平衡。

9月19日上午國際法官協會中央會議頒贈司法獨立貢獻獎章給3名分別來自突尼西亞、阿富汗及匈牙利的法官及法官團體，他們均因捍衛司法獨立而獲獎；國際法官協會並進行理事全面改選，當天下午則接續進行4個研討組會議。

全體代表及隨員於20日到淡水、故宮一日遊後，晚間在圓山飯店舉行惜別晚宴；國際法官協會昨天進行第3階段議程後，圓滿結束，沈方維將大會會旗遞交給下一屆主辦年會的南非代表。