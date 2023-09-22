【重磅快評】大直基泰又坍陷了

大直基泰兩週前發生地基坍陷，不但自身基礎連續壁垮坍，連帶造成多戶鄰宅傾斜；市府做了灌漿等緊急搶救，原以為可以穩下來，未料坍陷、傾斜並未停止，這兩天已可目視到明顯坍陷。市府安置撤離的受災戶預定今天到期，但基泰接續安置的態度似乎不積極，當然考驗市府；重要的是「類基泰」這樣棘手的局面很多，如果市府不能強化管制、監督，麻煩隨時會發生。

類基泰的工安未爆彈到處都有，什麼時候爆？要看運氣，連拜拜都不管用；不是危言聳聽，搞開發的建商最清楚，因為建商普遍重行銷而輕技術，願意付總價百分之四的鉅款給行銷公司，蓋富麗堂皇的樣品屋、接待中心，銅版紙精印廣告DM，盡一切方法吸引客人上門購屋，但建物的耐震穩固，就不敢講了。

另方面，不願多花僅佔建照成本百分之一的經費在關係到建物安全的結構與深開挖設計，因為這些是「地下工程」，購屋者看不到，可以少做，反正沒人看得到。類似大直基泰基地在軟弱泥質層，建商當然知道地錨要多打幾公尺，埋進岩盤、礫石層，此次的基地坍陷就可以避免；但深開挖那幾公尺經常是耗時、費錢、損壞機具，反正購屋者不懂、看不到，自然就賭一把，省掉不做，「不會真那麼倒楣碰上吧」！

建商想賺錢是一定的，政府該做的是把作業規則嚴謹化，以目前的建案推出，從設計、請照、施工到驗收，技師們大致只在最初的地質分析階段得以介入，交出分析報告後就不再碰得到建案；建商請照時開挖深度十一點九五米，靠著五公分的迴避，之後完全豁免專業技師監督，當然也無法插手完工勘驗；建商是賺取了這方面的開支，但其實是以住戶的生命財產為賭注。政府的建管作業漏洞太多了。

最近南北頻頻有「天坑」事件發生，根本原因是都市發展不重視基礎配置，地上是得過且過，地下看不見的基礎分析，管線及管溝配置更是眼不見為淨，怎麼開挖？怎麼施工？一切稀哩呼噜；出現天坑不先搞清楚原因，灌水、灌漿填平了事，當然隨時可能再次坍陷。大直基泰這幾天的二次坍陷不正如此？