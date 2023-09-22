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激動婦連珠炮飆罵台中警「臭要飯的」 遭上銬還出腳猛踹

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中馬姓婦人昨晚因違規停車，警方到場取締時情緒激動，拒絕出示證件要警察「拍一拍就好」還企圖踩油門離開，又接連飆罵「他Ｘ的」、「你們這群臭要飯的」，警方多次勸阻她都不停，依妨害公務現行犯逮捕時她還出腳猛踹踢傷員警，除被開罰單詢後另依法移送地檢署偵辦。

台中第2分局指出，永興派出所警員謝承諺、邱俊凱昨晚6點多巡邏發現1輛車違規停在永興街、美德街路口，經上前逕行舉發時，馬姓女駕駛（60歲）突然出現還直接上車打算離開，警方隨即制止並請她出示證件，馬不配合不斷跳針說「你開啊」、「你照相照一照就好了啊」。

警方也告知馬女，若直接離開會多開一條不服稽查取締，但馬卻還踩油門導致車頭碰撞到另1名警員，警方立刻要她下車，但卻遭馬連珠炮飆罵「他Ｘ的」、「你們這群跟他媽的臭要飯一樣」，情緒相當不穩定。

警方也4度警告她配合，若繼續罵就會涉及妨害公務，最終制止無效只能壓制上銬依現行犯逮捕，過程中馬還出腳猛踹，踢傷2名警察手腳。

警方除了依違反道路交通管理處罰條例，依第55條第1項第3款交叉路口十公尺內臨時停車及第60條第2項第1款不服稽查取締，一共對馬女開2張罰單，另詢後依妨害公務罪嫌將她移送台中地檢署偵辦。

馬女違規停車拒絕出示證件，還飆罵警方「臭要飯的」，被依妨害公務現行犯逮捕時又出腳猛踹。記者曾健祐／翻攝
馬女違規停車拒絕出示證件，還飆罵警方「臭要飯的」，被依妨害公務現行犯逮捕時又出腳猛踹。記者曾健祐／翻攝

妨害公務 罰單

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