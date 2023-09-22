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睽違24年再辦國際法官協會年會落幕 台灣「交棒」南非明年見

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

我國睽違24年於台北君悅飯店再度舉辦國際法官協會年會，活動為期6天共有66個會員國參加，除了蔡英文總統開幕式致詞強調人權追求永無止境，台積電創辦人張忠謀也專題演講台灣晶片製造的優勢；年會昨天落幕，由中華民國法官協會理事長沈方維將會旗「交棒」給下一屆舉辦國南非代表。

沈方維開幕致詞提及國際法官協會推動司法獨立、人權法治、司法改革和國際司法交流，成為具有深遠影響的國際司法組織；司法院長許宗力引用世界法官憲章，表示「法官的獨立性是法治社會公平正義的首要條件」；蔡英文強調「人權的追求永無止境，而司法獨立絕不應被視為理所當然」。

憲法論壇探討司法獨立議題的四大面向，包括司法獨立與其他國家權力、司法獨立與司法行政、司法獨立與社會、司法獨立與法官的言論自由。英國蘇格蘭最高法院院長Lord Carloway強調法官適用法律不應納入政府政策的考量，司法可獨立於外部壓力貫徹法律原則，法官可以在適當範圍內藉由法官造法展現公平正義。

紐西蘭最高法院法官Susan Glazebrook指出，當司法面臨社交媒體批評時，應優先考慮言論自由的保障，建議司法機構應以公布澄清新聞稿等方式回應批評。我國大法官黃昭元則透過釋字第748號解釋案的過程和影響，探討我國違憲審查機制及最高司法機關如何在憲政主義和民主之間取得微妙平衡。

國際法官協會理事長José Igreja Matos指出近年來在不同類型的國家中，司法獨立遭受到威脅，使「法官不語」原則需與時俱進調整，強調法官勇於聲援世界各地的司法獨立，是法官言論自由的一部分，更是法官履行法治和保障司法獨立的職責。

國際法官協會副主席Allyson K. Duncan提及部分國家政府因應新冠疫情，實施管制措施已侵害人權，特別是少數群體的權利，並指出缺乏對司法信任也是法治危機的重要因素，她強調法官參與以及普及全民法治教育的重要性。

除嚴肅的各組會議之外，會員國代表也到淡水漁人碼頭、紅毛城及故宮觀光，新任IAJ理事長Duro Sessa讚揚我國舉辦年會會議時間掌握精準，且各項設備新穎，使各項議程順利進行；昨日年會落幕，沈方維將大會會旗遞交給下一屆舉辦國南非的代表，象徵傳承。

國際法官協會舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動」，蔡英文總統出席開幕式致詞。圖／聯合報系資料照片
國際法官協會舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動」，蔡英文總統出席開幕式致詞。圖／聯合報系資料照片

司法院 司法改革

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