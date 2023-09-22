基層檢察官改革團體喊人力不夠 法務部回應了

針對檢察官改革團體「劍青檢改」提議「檢察官案件巨量應盡速增補人力」，法務部表示，為解決檢察機關案件負擔，已向行政院積極爭取新增檢察機關員額。

法務部表示，於2020年核准增員110人（檢察官10人、檢事官26人）、2021年增員187人（檢察官15人、檢事官65人），之後更向行政院提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，規劃分4年（2022年至2025年）請增檢察機關員額合計600人（檢察官50人、檢事官250人），行政院已核准。

其中，2022年增加215人（檢察官30人、檢事官95人）、2023年增加140人（檢察官10人、檢事官67人），另也透過遴選律師、檢察事務官擔任檢察官、借調軍法官辦理檢察事務官業務，充實辦案人力。

法務部指出，有關詐欺案件居高不下部分，將督請台高檢強化與相關行政機關聯繫，就「劍青檢改」聲明詐欺案遽增，責由台高檢署與警政署、經濟部、通傳會、數位部及金管會等機關整合打詐量能。

法務部表示，為使詐欺案卷減量、程序簡化，警政署今年6月16日函令各警分局執行「被告全國總歸戶計畫」，針對同一被告幫助詐欺案，統由被告戶籍所在地分局移送偵辦，近期將召開會議瞭解運作情形。

法務部還說，本月19日通函各檢察機關自今年11月1日起至明年2月15日，暫停實施「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」的辦案管考，以減輕檢察官負荷。