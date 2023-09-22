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影／押運上億詐騙現金 新北警偵防車秒變保全運鈔車
新北地檢署檢察官黃筱文指揮新北市中和警方查獲以郭姓女子為首的靈骨塔詐騙集團，由於現場查扣1億多元現金，數量過於龐大，警方不敢大意，查扣當天漏夜將上億元現金以7、8個行李箱及3 個影印紙箱分裝，還派員警陪同，重兵押送回分局，員警私下還笑說，快成為押送大量現金的保全員，偵防車則是秒變成保全運鈔車。
52歲郭姓女子等10多人以仲介靈骨塔買賣手法行騙，詐團成員分別扮演假仲介、假買家身分，以買家要求加購靈骨塔周邊商品才要一併購買塔位為由，詐騙60多位受害人，檢警日前分兩批拘提郭女等17人到案，查扣現金1億3463萬元、金塊、外幣及不動產15筆及保時捷休旅車等共9輛，檢方訊後依違反洗錢防制法、加重詐欺取財、組織犯罪防制條例等罪嫌，向新北地院聲請羈押郭女等11人獲准，另5名詐團業務以10萬元至100萬元不等金額交保，一人飭回。
新北警方前往郭女位於新北市三重區集賢路8樓住處搜索時，發現郭女擔心被查金流，不敢將騙到手的上億元現金存進銀行，將騙來的大筆現金，通通放在紙箱或紙盒裡，卻隨手丟放在客廳、廚房及臥室等地方，讓前往搜索的警方十分傻眼，隨後又在鞋櫃發現一處木作暗櫃，櫃門還用釘子釘住，十分可疑，當場撬開查看，發現她將一大批贓款裝在紙盒裡藏在暗櫃裡。
經警方清點共查扣現金1億3463萬元、還有一台兩重黃金5塊 一盎司黃金13塊，共重九百公克，市值約176萬元，還有外幣及不動產十五筆，市值同樣超過上億元。
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