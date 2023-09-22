快訊

萬華長照中心樓上民宅失火1男喪生 緊急疏散40餘名長者

【早晨財經速解讀】 鷹派崩跌！台灣央行升不動？台幣32關卡失守

蔡英文政見拖7年…政院通過最低工資法草案 勞陣嘆「卡心酸的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／押運上億詐騙現金 新北警偵防車秒變保全運鈔車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北地檢署檢察官黃筱文指揮新北市中和警方查獲以郭姓女子為首的靈骨塔詐騙集團，由於現場查扣1億多元現金，數量過於龐大，警方不敢大意，查扣當天漏夜將上億元現金以7、8個行李箱及3 個影印紙箱分裝，還派員警陪同，重兵押送回分局，員警私下還笑說，快成為押送大量現金的保全員，偵防車則是秒變成保全運鈔車。

52歲郭姓女子等10多人以仲介靈骨塔買賣手法行騙，詐團成員分別扮演假仲介、假買家身分，以買家要求加購靈骨塔周邊商品才要一併購買塔位為由，詐騙60多位受害人，檢警日前分兩批拘提郭女等17人到案，查扣現金1億3463萬元、金塊、外幣及不動產15筆及保時捷休旅車等共9輛，檢方訊後依違反洗錢防制法、加重詐欺取財、組織犯罪防制條例等罪嫌，向新北地院聲請羈押郭女等11人獲准，另5名詐團業務以10萬元至100萬元不等金額交保，一人飭回。

新北警方前往郭女位於新北市三重區集賢路8樓住處搜索時，發現郭女擔心被查金流，不敢將騙到手的上億元現金存進銀行，將騙來的大筆現金，通通放在紙箱或紙盒裡，卻隨手丟放在客廳、廚房及臥室等地方，讓前往搜索的警方十分傻眼，隨後又在鞋櫃發現一處木作暗櫃，櫃門還用釘子釘住，十分可疑，當場撬開查看，發現她將一大批贓款裝在紙盒裡藏在暗櫃裡。

經警方清點共查扣現金1億3463萬元、還有一台兩重黃金5塊 一盎司黃金13塊，共重九百公克，市值約176萬元，還有外幣及不動產十五筆，市值同樣超過上億元。

新北檢警聯手破獲以郭姓女子為首的靈骨塔詐騙集團共17人、郭女在新北市蘆洲區住處的桌下木作暗櫃，原本是用釘子釘住，經撬開後取得裝在紙盒裡的贓款，警方並在屋內客廳、廚房、臥室等處，總共查獲現金1億3463萬元。記者王長鼎／翻攝
新北檢警聯手破獲以郭姓女子為首的靈骨塔詐騙集團共17人、郭女在新北市蘆洲區住處的桌下木作暗櫃，原本是用釘子釘住，經撬開後取得裝在紙盒裡的贓款，警方並在屋內客廳、廚房、臥室等處，總共查獲現金1億3463萬元。記者王長鼎／翻攝
新北檢警日前破獲靈骨塔詐團，查扣不法詐騙所得1億3463萬元現金，警方不敢大意，分裝多個行李箱及影印紙箱，由重兵押送回警局。記者王長鼎／翻攝
新北檢警日前破獲靈骨塔詐團，查扣不法詐騙所得1億3463萬元現金，警方不敢大意，分裝多個行李箱及影印紙箱，由重兵押送回警局。記者王長鼎／翻攝
新北檢警日前破獲靈骨塔詐團，查扣不法詐騙所得1億3463萬元現金，警方不敢大意，分裝多個行李箱及影印紙箱，由重兵押送回警局。記者王長鼎／翻攝
新北檢警日前破獲靈骨塔詐團，查扣不法詐騙所得1億3463萬元現金，警方不敢大意，分裝多個行李箱及影印紙箱，由重兵押送回警局。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 贓款

延伸閱讀

新北小隊長帶隊餐敘 女警被性騷？ 警自清「非事實」

靈骨塔老哏詐60人 1.3億現金藏家中

比漾廣場化妝品預購端新北最高回饋 宏匯餐飲新櫃報到

影／騙稱節稅可轉賣詐上億元！檢警破獲靈骨塔詐團 聲押11人獲准

相關新聞

影／押運上億詐騙現金 新北警偵防車秒變保全運鈔車

新北地檢署檢察官黃筱文指揮新北市中和警方查獲以郭姓女子為首的靈骨塔詐騙集團，由於現場查扣1億多元現金，數量過於龐大，警方...

詐欺案年增10萬件 檢察官瀕癱瘓 無法負荷選舉查察

加重詐欺案在台灣層出不窮，儘管檢方促請金管會、NCC、數發部等行政機關加強監控機制，但目前移送各地檢署的詐欺案量仍居高不...

黃聲全涉賄選 一審判3年10月

無黨籍苗栗縣議員黃聲全被控在去年選舉前，2次招待選民餐宴涉賄，苗栗地方法院最近依公職人員選舉罷免法判處3年10個月徒刑，...

撞死人還嗆法官 「德東飆車王」判4年

被網友稱為「德東飆車王」的簡姓男子，去年在天母超速撞死謝姓婦人並撞傷兩名女高中生遭訴，法院審理時他始終否認犯罪，強調是「...

中秋團圓夢碎…張秉鈞及父母移審法院 家人盼早日返家

基隆市議員張秉鈞和父母張錦煌、陳瓊茹涉犯貪汙治罪條例，已被羈押禁見3個月。檢察官起訴3人，今天移審基隆地方法院。陳瓊茹的...

為明年初總統、立委大選反賄選 檢察總長登板開球

為因應明年初正副總統及立法委員選舉，台南地檢署今晚結合統一7-ELEVEN獅隊，在市立棒球場舉辦反賄選宣導活動，檢察總長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦