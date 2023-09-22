快訊

台灣虎航促銷機票來啦！全航線單程99元起 這天開搶

時光旅人？1943年美國大兵「講手機」照瘋傳 網猜可能兩原因

坐著量沒高血壓還不夠？研究揭這樣量血壓更能預測心血管疾病

國王遊戲變情色設局3男猥褻女子辯稱..按照「規則」下場慘了

香港01／ 撰文：田中貴

（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

「國王遊戲」緣於日本暢銷小說，故事中被抽中成為「國王」的玩家可以下命令，要求其他玩家完成，難度因人而異。臺灣屏東有3名男子把國王遊戲加入色情元素，強行脫去一名女玩家的衣物，繼而猥褻得逞，女受害人心靈受創，需接受身心科診治療，事件因而曝光。案件提審后，3男仍無悔意，辯稱只是按照「遊戲規定」，最終各自被判囚4年半。

判決書指出，女受害人去年8月和3名分別姓朱、姓羅和姓陳男友人，相約到三地門鄉飲酒和唱卡拉OK，氣氛高漲。4人隨後到女方住所「續攤」繼續消遣，期間有人提出玩「國王遊戲」，女受害人一度被要求撫摸陳男下體，她也依言照做。

豈料3男有不軌企圖，到當晚淩晨約2時，陳男當上「國王」，所以下達命令，在未得到女受害人的同意，和羅男及朱男聯手強行脫去她的衣物，甚至無視她哀號和反抗，最終猥褻得逞。

受害人案發5日後仍然飽受心理創傷，所以前往身心科診所接受治療，過程中透露險被性侵一事，診所依法報案求助。

案件提審后，3男否認控罪，聲稱只是按照「遊戲規定」，沒有強制猥褻女受害人，但法官認為，他們有責任確認對方在完全清醒的情況下同意進行親密行為，不能藉著玩「國王遊戲」而侵害對方性自主決定權，裁定3男干犯2人以上共同強制猥褻罪，各判處4年6個月有期徒刑，全案可以上訴。

延伸閱讀：

慘！大陸女游泰遭男同胞綁架勒索 醒來全裸疑遭性侵 最終這樣逃脫

人渣！不滿分居妻有新歡 醋夫逼裸跪性侵毆斃 驗屍驚揭一屍兩命

文章授權轉載自香港01》

猥褻 香港 性侵

相關新聞

國王遊戲變情色設局3男猥褻女子辯稱..按照「規則」下場慘了

「國王遊戲」緣於日本暢銷小說，故事中被抽中成為「國王」的玩家可以下命令，要求其他玩家完成，難度因人而異。臺灣屏東有3名男子把國王遊戲加入色情元素，強行脫去一名女玩家的衣物，繼而猥褻得逞，女受害人心靈受創，需接受身心科診治療，事件因而曝光。案件提審后，3男仍無悔意，辯稱只是按照「遊戲規定」，最終各自被判囚4年半。

激動婦連珠炮飆罵台中警「臭要飯的」 遭上銬還出腳猛踹

台中馬姓婦人昨晚因違規停車，警方到場取締時情緒激動，拒絕出示證件要警察「拍一拍就好」還企圖踩油門離開，又接連飆罵「他Ｘ的...

睽違24年再辦國際法官協會年會落幕 台灣「交棒」南非明年見

我國睽違24年於台北君悅飯店再度舉辦國際法官協會年會，活動為期6天共有66個會員國參加，除了蔡英文總統開幕式致詞強調人權...

違法登記參選 嘉義番路鄉代當選無效確定

嘉義縣番路鄉民代表林朝新因犯不能安全駕駛罪在徒刑未執行完畢前，依選罷法不得登記為候選人，卻登記參選當選，選委會去年底公告...

基層檢察官改革團體喊人力不夠 法務部回應了

針對檢察官改革團體「劍青檢改」提議「檢察官案件巨量應盡速增補人力」，法務部表示，為解決檢察機關案件負擔，已向行政院積極爭...

影／押運上億詐騙現金 新北警偵防車秒變保全運鈔車

新北地檢署檢察官黃筱文指揮新北市中和警方查獲以郭姓女子為首的靈骨塔詐騙集團，由於現場查扣1億多元現金，數量過於龐大，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦