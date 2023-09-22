國王遊戲變情色設局3男猥褻女子辯稱..按照「規則」下場慘了

（示意圖／Ingimage）

「國王遊戲」緣於日本暢銷小說，故事中被抽中成為「國王」的玩家可以下命令，要求其他玩家完成，難度因人而異。臺灣屏東有3名男子把國王遊戲加入色情元素，強行脫去一名女玩家的衣物，繼而猥褻得逞，女受害人心靈受創，需接受身心科診治療，事件因而曝光。案件提審后，3男仍無悔意，辯稱只是按照「遊戲規定」，最終各自被判囚4年半。

判決書指出，女受害人去年8月和3名分別姓朱、姓羅和姓陳男友人，相約到三地門鄉飲酒和唱卡拉OK，氣氛高漲。4人隨後到女方住所「續攤」繼續消遣，期間有人提出玩「國王遊戲」，女受害人一度被要求撫摸陳男下體，她也依言照做。

豈料3男有不軌企圖，到當晚淩晨約2時，陳男當上「國王」，所以下達命令，在未得到女受害人的同意，和羅男及朱男聯手強行脫去她的衣物，甚至無視她哀號和反抗，最終猥褻得逞。

受害人案發5日後仍然飽受心理創傷，所以前往身心科診所接受治療，過程中透露險被性侵一事，診所依法報案求助。

案件提審后，3男否認控罪，聲稱只是按照「遊戲規定」，沒有強制猥褻女受害人，但法官認為，他們有責任確認對方在完全清醒的情況下同意進行親密行為，不能藉著玩「國王遊戲」而侵害對方性自主決定權，裁定3男干犯2人以上共同強制猥褻罪，各判處4年6個月有期徒刑，全案可以上訴。

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文章授權轉載自《香港01》