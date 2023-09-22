撞死人還嗆法官 「德東飆車王」判4年

簡男去年在天母士東路超速撞死陳姓婦人，及撞傷2名女高中生。圖／本報記者翻攝 被網友稱為「德東飆車王」的簡姓男子，去年在天母超速撞死謝姓婦人並撞傷兩名女高中生遭訴，法院審理時他始終否認犯罪，強調是「行人突然衝出來」，如遭從重量刑，要簽死亡同意書安樂死；士林地院昨天依過失致死罪判簡男四年徒刑；死者女兒朱小姐表示，這判決就像止痛藥，感謝法官、檢察官伸張正義。

朱女說，得知肇事者遭判四年，長久以來緊繃的心情稍稍地緩解，偵審期間，肇事者態度囂張狂妄、顛倒黑白，這判決結果是大家極盡全力，為三家受害家屬爭取來的，「我非常感激」。

朱女表示，她希望簡男能被以公共危險致人於死罪判刑，因為這是七年以上重罪，雖法院最後依過失致死罪判刑四年，但對她來說「判決就像是止痛藥，讓我們不再這麼痛」。

判決指出，簡男去年三月十八日晚間，以至少八十公里時速高速行駛，撞擊士東路與芝玉路二段上，正過馬路的謝姓婦人、廖姓及吳姓少女，造成謝婦死亡，兩名女高中生骨折受傷。

合議庭痛批，簡男未獲被害人家屬諒解，除僅賠償三人各兩萬元外，反指車禍是行人未注意來車，影響交通安全，犯後態度不佳，從重論過失致死罪，因車禍當下簡男留在現場，符合自首減刑要件，判四年徒刑。