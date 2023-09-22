聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃聲全涉賄選 一審判3年10月

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣議員黃聲全被控在去年選舉前招待選民餐宴涉賄，苗栗地方法院最近判處3年10個月徒刑，褫奪公權5年，全案還可以上訴。圖／取自苗栗縣議會
苗栗縣議員黃聲全被控在去年選舉前招待選民餐宴涉賄，苗栗地方法院最近判處3年10個月徒刑，褫奪公權5年，全案還可以上訴。圖／取自苗栗縣議會
無黨籍苗栗縣議員黃聲全被控在去年選舉前，2次招待選民餐宴涉賄，苗栗地方法院最近依公職人員選舉罷免法判處3年10個月徒刑，褫奪公權5年，民事部分，先前一審5月已判決當選無效

黃聲全昨沒接電話，無法得知他對刑事一審判決有罪的看法，先前民事一審判決當選無效，當時他強調清白，並沒有付錢招待選民，刑事部分還可以上訴，全案尚未定讞。

判決書指出，黃聲全去年9月19日晚間在他實質掌控經營頭份市一家釣蝦場，向包廂內聚餐8人拜票，其中有2人有投票權、1人沒投票權，另5人身分不詳，聚餐結帳時，黃又走進包廂聲稱「這餐我請」拜託支持，8人無須支付約2400元餐費。

另，陳姓男子為求黃聲全能順利當選，去年10月23日以每桌3000元對價，在釣蝦場包廂席開2桌，其中一桌宴請具有投票權4人，及身分不詳的6人，黃聲全進包廂拜票。

判決書說，黃聲全否認犯行，法官審酌選舉制度選賢與能，影響國家根基及人民權利至深且鉅，不應使金錢或其他利益介入選舉，依選舉罷免法交付不正利益罪，量處黃聲全3年10個月徒刑，褫奪公權5年，全案可上訴。

投票 拜票 罷免 當選無效

延伸閱讀

競選間招待選民餐宴…苗縣議員遭控涉賄有罪 刑事一審判3年10個月

幫同事兒免費收近2噸廢棄物 彰化公務員圖利3萬元恐丟飯碗

維護總統、立委大選公平 北檢檢察長奔走4警分局座談

民雄鄉代會前主席涉詐公款法院判刑6年2月 又涉賄選判4年

相關新聞

撞死人還嗆法官 「德東飆車王」判4年

被網友稱為「德東飆車王」的簡姓男子，去年在天母超速撞死謝姓婦人並撞傷兩名女高中生遭訴，法院審理時他始終否認犯罪，強調是「...

黃聲全涉賄選 一審判3年10月

無黨籍苗栗縣議員黃聲全被控在去年選舉前，2次招待選民餐宴涉賄，苗栗地方法院最近依公職人員選舉罷免法判處3年10個月徒刑，...

中秋團圓夢碎…張秉鈞及父母移審法院 家人盼早日返家

基隆市議員張秉鈞和父母張錦煌、陳瓊茹涉犯貪汙治罪條例，已被羈押禁見3個月。檢察官起訴3人，今天移審基隆地方法院。陳瓊茹的...

為明年初總統、立委大選反賄選 檢察總長登板開球

為因應明年初正副總統及立法委員選舉，台南地檢署今晚結合統一7-ELEVEN獅隊，在市立棒球場舉辦反賄選宣導活動，檢察總長...

司法院不敢公布名字的問題女法官曝光 竟叫民眾「嘴巴閉起來」

法官法2020年修法，人民可針對法官或檢察官的違失行為請求評鑑，民間司改會曾在新制上路1年時批評個案評件數竟是「0」，引...

無法返家過中秋…張秉鈞涉貪起訴移審 法官今晚裁定還押

基隆地檢署起訴基隆市議員張秉鈞和父母張錦煌、陳靜茹涉犯貪汙治罪條例，今天移審基隆地方法院。法官近5點開庭審理後，指張秉鈞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦