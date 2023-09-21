中秋團圓夢碎…張秉鈞及父母移審法院 家人盼早日返家

基隆市議員張秉鈞和父母張錦煌、陳瓊茹涉犯貪汙治罪條例，已被羈押禁見3個月。檢察官起訴3人，今天移審基隆地方法院。陳瓊茹的妹妹到場旁聽，她說，已經3個月沒有看到姊姊，很想她。家人期待3人能交保，最後聽到法官諭知還押，難掩失望之情。

張秉鈞和父母被控共同涉犯詐領助理費逾千萬元，6月21日端午節前一天被法院收押禁見，至今已3個月。家人期待檢方偵查終結後，他們能夠回家準備過中秋節，希望落空。

法院指出，張錦煌坦承犯行，但起訴書提及詐得金額，尚待與卷證資料比對釐清。張秉鈞坦承犯行，但否認就助理費流向、使用為確定故意，尚待核對卷證釐清。陳瓊茹雖稱坦承犯行，但否認知道吳姓、陳姓助理是否有實際從事助理工作，是否完全承認犯罪或有無其他共犯證人需對質詰問，尚待準備程序及審理程序確認。

法院也提及依目前卷證資料，3名被告犯違反貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物、刑法使公務員登載不實、洗錢防制法一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，其中有最輕本刑3年以上有期徒刑重罪。全案如有待調查釐清事項，且涉案事實長達10多年，有很多卷證，檢察官目前所調得書證是否齊全，也待法院花時間比對。

法院指出，訴訟審理屬浮動狀態，本案辯論終結之前，實務上被告翻供變更答辯、交保在外影響卷內已存證人證詞，所在多有。被告3人為至親，為袒護他人而自行擔責，互為虛詞陳述也屬情理之中。本案尚有相當理由認為有湮滅、變造證據或勾串共犯或證人之虞，其他強制處分不足以替代羈押，裁定3人羈押並禁止接見通信。

張錦煌是基隆市第16、17、18屆議員，張秉鈞2018年接棒當選第19屆議員，去年連任。檢方今年5月間接獲檢舉，指張姓父子涉嫌利用人頭詐領助理補助費，6月20日發動搜索查扣相關證物，並將張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹和吳姓、陳姓助理帶回調查。

檢察官當晚漏夜偵訊後，聲押張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，吳姓和陳姓助理交保。基隆地院21日開庭審理，以3人有勾串證人、共犯或滅證、偽造證據之虞，裁准羈押禁見至今。