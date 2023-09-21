司法院不敢公布名字的問題女法官曝光 竟叫民眾「嘴巴閉起來」

法官法2020年修法，人民可針對法官或檢察官的違失行為請求評鑑，民間司改會曾在新制上路1年時批評個案評件數竟是「0」，引發非議。3年過去，法官評鑑委員會19日終於作出第一件民眾請求評鑑法官且成立的決議，但對於受評鑑的法官誰、性別？法評會與司法院不敢提，當「李昭融」三字曝光，外界撻伐「她還在！」、官官相護到極點。

司法院長許宗力曾樂觀地期待新制能夠更有效地揪出傷害司法公正性的不適任法官。

李昭融原是板橋簡易庭法官，現為新北地方法院民事庭法官。李昭融承辦侵權行為損害賠償案件時，主動請當事人停止訴訟，並告知在停止期間屆滿前，將請書記官提醒具狀續行訴訟，沒想到李女在案件更換承審法官時，沒有告知，承審法官以吳姓原告未於4個月內聲請續行訴訟為由，終結訴訟。

法評會認為李昭融害吳姓原告需重行起訴並繳納裁判費，減損人民對司法的信任，明顯違反法官倫理規範，衡酌態樣、手段、目的和所生危害，認為「情節重大」但「無懲戒必要」，報由司法院交付人審會審議，建議給予警告。

這不是李昭融第一次登上新聞版面，她還是法官評鑑委員會評鑑的「元老」。

當李昭融還是候補法官時，1995年受一楊姓被告之母所託，要求承辦該案的檢察官不要上訴；1997年底，李昭融又因胞妹的小叔遭通緝，打電話向值日法官表示該案純為民事糾紛，盼勿羈押，造成承辦法官困擾；1998年5月間，李昭融的遠親陳姓少年涉嫌販賣安非他命，李卻向承辦法官表示該少年為其親戚，「是被冤枉的」；又李昭融承辦收養案件時，還曾向當事人索取名片，自留一張，其餘分送同事，當獲知當事人為水電工時，竟告以「日後可至家中修理水電」。她1999年因關說、態度不佳，遭公務員懲戒委員會（改制前）決議降二級改敘。

另外，2011年李昭融審理馮姓姊妹告房東返還押租金案，知悉房東反告兩姊妹給付租金案分給她的解姓法官丈夫，她在開庭時打電話給老公，討論兩案事實如何認定，以及如何判決。

李昭融開庭時還以輕蔑譏諷態度對當事人說，「一件小小的租賃，你們要來多久？」、「你們不懂法律啊，不要再講了」、「我們講法律，你們不懂的話，請把嘴巴閉起來」。李昭融事後遭監察院彈劾，職務法庭認為她在法庭上的言行已違反法官守則的「超然公正、謹言慎行」規定，在法庭上探詢其他法官心證，使人民產生質疑，且指當事人不懂法律，開庭態度不當。