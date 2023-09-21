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2男冤獄逾30年！李昌鈺涉做偽證案落幕 天價和解金曝光

倒塌民宅將拆除！大直受災戶、租客基本賠償金額曝 法務局：超過部分會協助核實

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北市法務局今晚與民宅坍塌戶進行會議，討論動產賠償。法務局長連堂凱表示，北市府規劃動產所有權人先領50萬基本賠償費用，超過部分由財產認定小組處理，有15戶同意先領；租客部分，則是在10萬範圍內實報實銷，他們在第一時間能購買家具、家電。

連堂凱說，今晚針對全倒戶動產損失部分討論，目前市府規劃就動產所有權人部分，先領50萬基本賠償，超過部分，會由財產認定小組處理，現在有15戶同意先領這50萬補償，希望23日到25日撥給同意住戶，超過部分會盡力協助災戶核實通過獲得賠償。

連堂凱表示，考慮安全性問題，市府安排拆除計畫不會改變，怕影響到周遭安全住戶。另外，有要求基泰建設在拆除前，以攝影方式幫住戶證據保全，了解住戶擔心基泰球員兼裁判，會請施工人員協助處理。

另外，由於租客與屋主無法達成領取賠償的共識，連堂凱指出，租客部分，購買現在需要的家具、家電，可以在10萬元範圍內實報實銷，並協助確認家具是在屋內無法拿出，希望可以在第一時間讓租客購買家電、家具。

至於日常零用金部分，連堂凱說，住戶提到這段時間產生的額外生活費用，比如說買新衣服、老人家輔具等，都有跟住戶討論後續會處理，第一時間是大部分可以拿到的錢先處理，後續會以個案協助請求賠償。

台北市「基泰大直」施工不當導致附近民宅受損或傾斜。圖／聯合報系資料照
台北市「基泰大直」施工不當導致附近民宅受損或傾斜。圖／聯合報系資料照

北市 基泰建設 大直 財產

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