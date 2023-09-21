競選間招待選民餐宴…苗縣議員遭控涉賄有罪 刑事一審判3年10個月

苗栗縣議員黃聲全被控在去年選舉前，2次招待選民餐宴涉賄，苗栗地方法院最近依公職人員選舉罷免法判處3年10個月徒刑，褫奪公權5年，至於民事部分，先前一審今年5月判決他當選無效。

黃聲全今天沒接電話，無法得知他對刑事一審判決有罪的看法，先前民事一審判決當選無效，當時他強調自己清白，並沒有付錢招待選民，刑事部分還可以上訴，全案尚未定讞。

判決書指出，黃聲全去年9月19日晚間在他實質掌控經營頭份市一家釣蝦場，向包廂內聚餐8人拜票，其中有2人有投票權、1人沒有投票權，另有5人身分不詳，聚餐結束結帳時，黃又走進包廂聲稱「這餐我請」拜託支持，因此8人無須支付約2400元餐費。

另，陳姓男子為求黃聲全能順利當選，去年10月23日晚間以每桌3000元對價，在釣蝦場包廂席開2桌，其中一桌宴請具有投票權4人，及身分不詳的6人，黃聲全進包廂拜票請求支持。

判決書說，黃聲全矢口否認犯行，法官審酌選舉制度選賢與能，影響國家根基及人民權利至深且鉅，不應使金錢或其他利益介入選舉，抹滅民主政治真意，依公職人員選舉罷免法交付不正利益罪，量處黃聲全3年10個月徒刑，褫奪公權5年，全案還可以上訴。