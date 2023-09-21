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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

法官要求合意停止訴訟卻未交接 法評會建議警告

中央社／ 台北21日電

新北地院李姓法官審理案件時，主動請當事人合意停止訴訟，案子更換法官時，李姓法官未交接，導致期限屆滿時，當事人未續行訴訟而終結。法評會移送李姓法官，並建議警告處分。

吳姓民眾向法官評鑑委員會聲請個案評鑑，指新北地方法院李姓法官去年審理1案件時，主動請當事人合意停止訴訟，並告知於停止期間屆滿前，將請書記官提醒具狀續行訴訟，吳姓民眾同意停止訴訟程序。

吳姓民眾表示，此案後來更換承審法官審理，李姓法官未將此事告知後來的承審法官，導致承審法官以吳姓民眾未於4個月內聲請續行訴訟為由，發函通知視為撤回而終結訴訟。李姓法官無正當理由遲延案件進行，影響其權益，請求評鑑。

法評會認定，李姓法官的行為顯已損及人民對司法信賴及增加當事人不合理負擔，明顯違反法官倫理規範，報由司法院交付司法院人事審議委員會審議，建議處分予以警告。

司法院 新北 司法

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