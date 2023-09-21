罰單開錯對象！機車無照違規挨罰5400元 業者喊冤訴訟獲平反

台南警方去年1月底在北區發現有輛機車未懸掛牌照停放在路旁，對其名義上所有者行銷公司製單舉發，交通局裁罰5400元，而該公司喊冤，指1年多前已將機車交付游姓男子，游男拒不過戶才被註銷車牌，無照違規並非公司所為，法官認交通局依法應負查證義務，撤銷原處分。

行銷公司指出，該輛機車已於2019年5月10日交付游男，游男為實際使用人。前年1月4日游男因拒不過戶而被註銷車牌，所以未懸掛牌照在路旁停車並非該公司所為交通局所作處分顯有錯誤。

交通局表示，該輛機車於去年1月28日7時45分許，停放在北區道路旁，經員警製單舉發，違規事證明確，該局裁處罰鍰5400元，扣繳牌照，並無不合。

交通局指出，縱該公司稱該違規車輛是因游男拒不辦理過戶而註銷，惟從其切結書來看，車輛產權仍屬公司所有，且難以證明違規當時車輛實際使用人為游男所為。

台南地院認為，該機車是由游男向車行購買，並向行銷公司申請分期付款，且於分期付款期間內，暫由行銷公司登記為機車所有人，待分期付款繳納完畢後，再將機車所有人登記為游男所有，該公司僅為名義上的所有人。

台南地院表示，既然公司自始至終無從占有使用機車，也無法得知機車使用狀況，因此，公司向主管機關辦理註銷牌照程序，已盡力避免機車再為他人駕駛上路的必要舉措，堪認公司已盡注意義務，對於其交通違規發生自無故意或過失。

台南地院指出，依道路交通管理處罰條例第85條第1項規定，交通局對該機車保管、占有狀況負有查證義務，並通知游男到案依法處理，但該局未曾向游男進行任何查證，逕依道路交通管理處罰條例對公司作成裁罰，程序不符，撤銷原處分。