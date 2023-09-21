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維護總統、立委大選公平 北檢檢察長奔走4警分局座談
為維護明年總統及立委大選公平，台北地檢署檢察長鄭銘謙這個月連跑台北市警局中山、文山二、松山、萬華4個分局，與警方舉辦查察賄選座談會。會中由各分局報告轄內選情分析與工作概況，檢察官分享查賄經驗與技巧，講解妨害選舉相關刑罰構成要件等，並回應員警執法疑義，凝聚查察執法共識。
鄭銘謙提醒，這次選舉面臨境外勢力介入選舉、選舉賭盤影響選情及假訊息干擾等三大挑戰，務必強化反滲透法執法意識，嚴查地下通匯，以阻絕境外勢力介入選舉，並加強選舉賭盤蒐證，斷絕賭盤效應。如遇到假訊息案件，應「即時處理，有效澄清，迅速排除，嚴厲查辦」，尤其要注意深偽影音散布候選人不實訊息的案件。
鄭銘謙強調，賄選是隱密的犯罪行為，必須綿密佈雷、擴大宣導，讓民眾清楚得知檢舉獎金機制及對檢舉人身分保密措施，才能讓民眾勇於檢舉。最後他也對於基層員警同仁日夜執勤辛勞付出表達感謝，期望警方能不問對象、黨派、身分，全力辦理選舉查察賄選防制暴力工作，使選舉平和舉行及落幕。
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