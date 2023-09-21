稱「彭淮南要鄰居別幫郭連署」挨告誹謗 鍾小平急解釋：轉述他說法

台北市議員鍾小平19日在政論節目上表示「彭淮南痛罵鄰居、要求鄰居不得為郭台銘連署」，事後總統參選人郭台銘接獲中央銀行前總裁彭淮南來電告知從無此事。郭台銘辦公室發言人黃士修及委任律師今下午3點赴台北地檢署，向鍾小平提告涉犯誹謗罪，表示若鍾小平公開向郭台銘及彭淮南道歉，就考慮撤告。

鍾小平隨後到場澄清，他只是轉述者，昨天彭淮南致電請他轉述，當時彭認為「連署要身分證影本也很麻煩，你覺得連署這麼麻煩好嗎？」

鍾小平19日在政論節目「57爆新聞」指出，一名屋主租房給郭台銘作為辦公室，彭淮南痛罵鄰居，要求鄰居不得為郭台銘連署。節目上鍾小平繼續說道，「彭淮南是很忠貞的黨員⋯⋯，所以真的國民黨空氣票，組織堅壁清野，守得很好」。

黃士修表示，節目播出隔日，彭淮南親自致電郭台銘，表示他絕無鍾小平在政論節目上所述、絕無阻止任何人為郭台銘連署。黃士修說，鍾小平冒用彭淮南名義，惡意攻擊郭台銘，如果鍾小平公開向彭淮南及郭台銘道歉，郭台銘會考慮撤告。

黃士修呼籲，國民黨主席朱立倫應出面說明，不應放任從政黨員明目張膽地惡意攻擊。

黃士修離開北檢後，鍾小平步入北檢門口，他表示，自己只是轉述者，分別轉述不同人告訴他的消息，他說昨天晚間彭淮南曾致電給他，請他還原事件當時的情形。根據鍾小平轉述彭淮南說法，彭與屋主「林小姐」是鄰居，彭淮南認為「連署要身分證影本也很麻煩，你覺得連署這麼麻煩好嗎？」

鍾小平說，罵是形容詞，彭淮南只是「讓他不要這麼做」，究竟有沒有罵，端看法律如何界定。鍾小平再次澄清，他只是轉述者，最終祝福郭台銘連署順利。