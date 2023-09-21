未即時發現通報高院 國寶集團總裁朱國榮疑潛逃…北市警追究相關人員

媒體報導，國寶集團總裁朱國榮疑潛逃，警方事後才緊急報告高院稱人已失蹤。台北市信義警分局今天表示，派出所值班幹部、所長未能即時發現並落實通報，已追究責任。

自由電子報報導，朱國榮分別遭高等法院判刑8年及16年，被限制出境、出海，盛傳最高法院將宣判敏感時刻，朱國榮突然在8日未向台北市警察局信義分局簽到，形同人間蒸發，警方到12日深夜11時才緊急報告高院稱人已失蹤，高院才知朱疑棄保潛逃。

台北市信義警分局發布新聞資料表示，經查高院確實要求朱國榮每晚7時前，應至三張犁派出所報到；朱國榮在7日下午3時報到後，隔天未依規定報到，派出所遲至12日深夜11時才通報警分局，後續由偵查隊通知高院法警室。

北市信義警分局指出，已追究相關人員違失責任，並研議檢討策進落實相關通報機制及預防措施，但依現行防逃機制，對有計劃性棄保潛逃被告是否具實質效益，似乎有檢討精進空間。

朱國榮被控利用國寶人壽公司豐沛資金遂其炒作龍邦股價，及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利，2案分別遭台灣高等法院判刑8年、16年，案件上訴，由最高法院審理中。

高院因接獲警方通知朱國榮未至派出所報到，9月14日傳訊又不到，承辦法官發出拘票由台北巿信義分局執行拘提朱國榮，並訂於今天下午4時開庭訊問，確認朱國榮拘提結果；若拘提無著，由合議庭審酌是否要發布通緝。朱國榮分別繳交保證金新台幣4億元及1億元，後續若要沒入保證金，由高院裁定。