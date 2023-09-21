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台版柬埔寨詐團成員稱父罹癌、妻生子想交保 法院均裁定延押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙三死案，集團首惡「藍道」杜承哲等人羈押期限將滿，本周法院陸續開庭，杜不敢期盼交保，只求解除禁見，其餘成員以長輩罹癌、妻即將臨盆等理由請求交保。士林地方法院裁定，杜等4人延長羈押，禁止接見通信。

士林地院本周陸續開庭，訊問羈押期限將滿被告之意見。洪俊杰以父親罹癌，請求交保。王昱傑則稱，今年11月1日是妻子生第二胎的預產期，盼能交保，對於他涉台中控房，是因為怕「藍道」杜承哲報復，才會不得已而為之。

杜承哲昨日開庭對於檢方起訴的犯罪事實，仍沒有具體答辯，聲稱還在和律師討論。他不敢期待能交保，但希望可以解除禁見。

集團首惡「藍道」杜承哲，與洪俊杰、薛隆廷、王昱傑等4人，涉共同私刑拘禁致人於死、發起組織犯罪、洗錢、非法使人施用三級毒品、加重強盜等罪，危害社會治安甚鉅，此犯罪組織龐大、分工嚴密、參與者眾多、被害人受害非輕，落網後僅坦承部分犯行。

士院裁定指出，洪在查獲前有刪除相關對話紀錄；薛男也刪訊息、丟棄手機，且依杜承哲指示監督其他共犯，屬於集團上位地位；杜還曾教導他人如何應對偵查行為，位居集團主嫌地位，對於私刑致死、強盜罪嫌避重就輕，難保4人在外不會為了脫罪、減輕罪責串證、湮滅證據之虞。

再者，洪、杜、王等人台版柬埔寨求職詐騙案鬧出3條人命，媒體大肆報導後，仍另從事詐騙行為，顯見有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要，裁定自今年9月30日起，延長羈押、禁見通信。

台版柬埔寨求職詐騙三死案，檢警救出遭拘禁的人頭帳戶提供者58人，更查出3死亡遭棄屍山區，此詐團不法所得逼近4億元，首波起訴的「Ｓ姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人，預計今年11月22日宣判。

台版柬埔寨求職詐騙案首腦、幹部，左至右依序為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案首腦、幹部，左至右依序為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。記者蕭雅娟／攝影

詐騙 柬埔寨

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