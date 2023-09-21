40多人受害…稱幫賣靈骨塔詐財 新北檢聲押11嫌獲准

郭姓女子等人共組詐欺集團向曾購買靈骨塔的40餘人佯稱協助轉售，並要求加購其它殯葬商品，藉機詐財。新北檢方今天指出，查扣現金新台幣1億餘元與金塊，聲押11人獲准。

新北地方檢察署下午發布新聞表示，檢察官黃筱文指揮中和警分局偵辦郭姓女子等11人以仲介靈骨塔買賣手法行騙的詐欺集團，分別在13日、19日搜索郭女等人位於新北市三重、蘆洲、五股區等處所。

檢方指出，共查扣鉅額現金1億3463萬元、金塊、外幣及15筆不動產，並拘提郭女等人到案。訊後以郭女等11人共同涉犯加重詐欺取財罪嫌、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌重大，向新北地院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，初步調查被害40餘人，被害金額從數十萬元至數千萬元不等。郭女詐欺集團取得曾購買大量靈骨塔位等殯葬商品的民眾名單後，藉機佯裝仲介殯葬商品買賣的業務人員打電話聯絡被害人。

檢方指出，郭女等人利用被害人已耗費鉅額取得大量殯葬商品而急需轉售的心態，佯稱有買家要購買其靈骨塔，但買家要求需搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、產地證明、委任會計師節稅、補運費、繳交保險費等名目，買家才願意整組購買。

檢方表示，詐團成員假扮買家及業務多重角色與被害人碰面，要求給付款項以便包裹出售靈骨塔，使民眾陷於錯誤而給付款項。聲請羈押禁見獲准後，將持續追查是否有其他被害與犯罪所得，以維護金融秩序。