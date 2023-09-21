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小孩半夜喊叫、猛拉椅...醫師夫妻擾鄰辯生活合理範圍 確定判賠10萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化一對醫師夫妻搬入社區8樓常半夜拉動椅子、挪家具，小孩奔跑喊叫，造成樓下林姓住戶不堪其擾，自行錄音控訴「噪音天天都超標」，法院傳喚林的看護、鄰居及同學，均稱聽到樓上噪音，甚至還有「咚咚咚」嚇人聲響，認定長期擾鄰，一、二審都判夫妻應給付林10萬元，全案確定

林男主張，他住在鹿港某社區7樓，醫師夫妻及女兒一家三口2021年1月承租8樓後，多次深夜移動家住、甩門發出巨大聲響，嚴重影響他睡眠，他為擺脫噪音還買新床、裝冷氣搬到隔壁房，但樓上一家仍深夜挪椅子、摩擦地板，自己常睡夢中被刺耳聲驚醒。

林控訴，女醫師在家時會製造低頻腳步聲、挪家具及開關門，還可以1個小時內從房間到客廳，連續不斷移動家具，製造10多次巨大聲響，經管委會協調仍不改善，他再持儀器測到樓上凌晨都傳出50分貝以上噪音，最高一度達63.2分貝。

林表示，他住社區依彰化縣噪音管制標準，屬於嚴格限制音量的第二類管制區，晚上7點到10點，音量不得超過55分貝，晚上10點以後，不得超過50分貝，但樓上幾乎天天超標，造成他長期焦慮、失眠，嚴重影響生活品質，對夫妻求償22萬元，並不得深夜製造超標噪音。

夫妻抗辯稱，林男使用手機錄音非專業設備，且夜間他們家人都已就寢，不能證明是他們製造，且常夜間加班，夜間在家走動、喝水及上廁所，屬人之常情，至於挪動椅子、摩擦地板等也是在生活起居合理範圍，也質疑林如何分辨聲音何人發出，顯是憑空猜測。

彰化地院一審除勘驗錄音、管委會公告，也傳喚林男的同學、家中看護、居家護理師及隔壁鄰居，都證稱聽到天花板傳來陣陣聲響，會讓人嚇到，還有「咚咚咚」滾落的聲音，還有小孩叫喊、搬動椅子聲，持續很久，大家都很困擾。

彰院認為，夫妻發出聲音過大，造成林男失眠，認為他求償有據，並審酌夫妻都是醫師，判2人應給付林男精神撫慰金10萬元，並不得在晚間11時30分至隔日凌晨7時製造超過噪音管制規定之音量。

醫師夫妻不服上訴，台中高分院二審再次綜觀證人說法，發現針對8樓噪音、小孩叫喊聲等親自見聞，描述相符，認定林控訴夫妻長期擾鄰噪音行為，已超越一般人可容忍程度，認為夫妻上訴無理由，判處駁回，全案確定。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

噪音 醫師 鄰居

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