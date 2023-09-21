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持鐵鎚怒敲大隊長頭部…海軍中士遭檢聲押 法官裁定下場出爐
海軍新兵訓練中心楊姓中士本周一晚間10時許，疑似不滿直屬大隊長糾正，情緒一時失控，逕自持鐵鎚朝他頭部連續敲擊，造成這名張姓中校大隊長腦部鈍傷、頭皮撕裂傷，雖為輕傷但已違軍法部署職責罪，經橋頭地檢署偵辦，依殺人未遂罪等罪向橋頭地院聲請羈押，法院裁定6萬元交保並限制住居。
據悉，在海軍左營新兵訓練中心已任職5年的楊姓中士，當天晚間任值星官，遭張姓大隊長糾正未落實內務規定，楊突然情緒激動，隨手拿起身旁小鐵槌，朝大隊長頭部連續敲擊，兩人當場都嚇了一跳，楊發現自己誤擊直屬主管後，雖立即停手，同時被趕來的官長制伏。
事後，軍方對外表示，這名中士班長因當時發洩情緒，肢體動作過大，才不慎誤傷大隊長，大隊長只有輕微受傷，由高雄憲兵隊依違反部屬職責罪嫌移送法辦，由於楊男已違反部屬職責罪，軍方已通知家屬知悉，後續按「刑懲併行」原則，依規定核予適懲，以正綱紀。
橋頭地檢署受理本案，由檢察官李侃穎訊問後，認定被告楊男涉有刑法殺人未遂罪、陸海空軍刑法對長官施強暴罪等，由於楊男所涉重罪可處5年以上徒刑，並有反覆實施之虞，且犯行嚴重破壞部隊紀律與領導統御，顯已妨害軍事安全，檢方向橋頭地方法院聲請羈押，經法院諭知被告以6萬元交保，並限制住居。
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