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犯罪被害人保障法已上路 民團：應建立第一時間通報機制

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年7月1日正式施行新修正「犯罪被害人權益保障法」，因犯罪而死亡、重傷、遭性侵害、家庭暴力及人口販運等案件的被害人及家屬，均納入保護服務對象；同時擴大保護服務範圍，加速補償金審議。民間犯罪被害人權益保障聯盟建議，建立第一時間的通報機制、廣納人才、犯罪被害人保護協會新建服務流程，有助於落實新制。

民間司法改革基金會常務董事林永頌說，新法精神值得肯定，但是，對於落實新法仍有所期待，建請法務部警察機關建立第一時間的通報機制，即時提供被害人保護資源。

民間犯罪被害人權益保障聯盟指出，舊法時期，各地檢署每個月會將死亡、重傷而符合犯保法服務對象的案件，送至犯罪被害人保護協會，確保被害人都能受到協助，然而，從「向警方報案」到「地檢署偵辦」之間存在時間落差。本次修法將通報時點提前，規定警察機關在知悉案件發生後，提供緊急關懷及必要協助，24小時內通報犯保協會或相關機關。

民間犯罪被害人權益保障聯盟分析，2022年舊法時期統計數據顯示，犯保協會有3208件案件來自檢察機關，但從警察機關轉介者僅177件，由此可知，警察機關轉介犯保服務的系統並未成熟。

林永頌表示，建請法務部向各界徵詢、盡速廣納人才，依新法啟動改選作業。過去犯保協會人力不足，導致被害人需求評估、家庭訪視及關懷協助也備受限制，法務部已增列預算積極補充人力缺口，組織方面修訂擬於明年施行。

林永頌也指出，新法上路後，犯保協會的服務對象擴及至被害人的家屬；除被害補償金之外，新增生理、心理、醫療、經濟、訴訟及生活重建等保護服務及補助項目，建請犯保總會從新建置服務流程及教育訓練。

立法委員吳玉琴表示，法務部送至立法院審議的犯保預算明顯增加，約達12億，犯罪被害人補償金從目前的3億提高到8.5億元；犯保協會預算近4億。國立台北大學犯罪學研究所副教授黃蘭媖表示，明年度犯保的工作計畫擴增許多，但如何落實計畫仍是問題，從各層面保護犯罪被害人的工作。

銘傳大學犯罪防治學系助理教授洪文玲表示，各地檢署的犯保及司法人員與警方的犯罪被害人保護官密切聯繫，從數據上來看，收案及開案數量之間有落差，當中仍有遺漏之人。犯保新進人員培訓工作、跨單位合作及適切服務，都是未來需要留意的面向。

台北市婦女救援基金會執行長杜瑛秋認為，各分會受理程序不同，曾有在海外遭受性暴力的個案欲申請犯罪被害人補償，案件受理後的流程並不同。現代婦女基金會研究員王秋嵐表示，各地案件量、資源分配不一致，運作流程也有所差異。

中華民國臨床心理師全國聯合會理事朱春林建議，建立客製化的個案服務，過程中有專業督導協助社工師，有助於留下人才。

民間犯罪被害人權益保障聯盟今開記者會，今年7月1日已正式施行新修正的「犯罪被害人權益保障法」，對新制提出相關建議。圖／民間犯罪被害人權益保障聯盟提供
民間犯罪被害人權益保障聯盟今開記者會，今年7月1日已正式施行新修正的「犯罪被害人權益保障法」，對新制提出相關建議。圖／民間犯罪被害人權益保障聯盟提供

警察 法務部 司法改革 家庭暴力 犯保法

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