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「害怕到腳在發抖」…女遭硬上還被他友人圍毆 男友下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

吳姓男子前年元月間邀女友上台北玩，回程2人借宿桃園友人家，吳男為留住女友特意扣下手機不讓她與外界聯繫，某日午後共浴時，遭吳硬上，後因友人託養寵物兔突暴斃，竟遭吳及2名友人持棍圍毆，女子說「當時害怕到腳在發抖」。桃園地院日前審結，將吳依強制及傷害2罪應執行7月、得易科罰金，強制性交罪判處3年10月，至於女子所提請求損害賠償仍在民事庭審理中。

判決指出，23歲吳男2021年1月12日邀女友搭火車北上玩，當晚回程時，借宿高姓友人的桃園區住處直到22日，期間，除遭吳男強行交出手機無法與家人聯繫外，儘管借宿期間2人同床共枕有多次性行為，但在某天下午一起洗澡時，吳男卻不顧她的意願，雖然女子直呼「不要」拒絕，也以手推開抵擋，仍遭吳硬上。

後因高姓友人委託女子照顧的1隻寵物兔因故死亡，高某心生不滿，而與吳男及另名友人安安，某日在住處客廳，3人輪流持棍棒毆打女子臀部，導致女子左右側臀至大腿皆有挫傷、背部擦傷及右手背瘀血等傷害，女子被毆之後，負傷向桃園警分局提告

法院審理時，吳坦承午後共浴時，突然想要愛愛，女友當時也有答應，辯護律師也說，女子的證詞不一，曾表示被告未對她實施強制行為，只因被告惹她生氣，才不願與被告發生性行為，此舉不應構成強制性交罪；女子證稱「借住期間和吳發生多次關係，就只有那一次不願意而已。因為他惹我生氣，讓我不高興，不願意跟他發生性行為，但他還是勉強我發生」，至於未提出妨害性自主告訴，女子說「「我不怪他對我性侵害，但是我不能原諒他打我。」

法官審酌，吳與告訴女子當時為男女朋友，為了不讓女友與家人聯繫，強令交出手機，又為了滿足自己的性慾，不顧女友拒絕竟強制性交，不尊重女子性自主決定權，再因遇事未理性處理，暴力相向造成女子傷勢非輕，念及吳男坦承強制、傷害犯行，但就傷害部分和解後迄未履行，也否認強制性交犯行，對此毫無悛悔之意，分別量處主文所示之刑。

男子前年元月邀女友北上玩，借宿桃園友人住處期間，扣押女友手機、趁共浴時硬上，後因友人託養寵物兔死亡，竟聯手另2友人圍毆女友，桃園地院審結，將吳男依強制及傷害2罪應執行7月、得易科罰金，強制性交罪判處3年10月，至於女子所提請求損害賠償仍在民事庭審理中。示意圖非本案。圖／本報資料照片
男子前年元月邀女友北上玩，借宿桃園友人住處期間，扣押女友手機、趁共浴時硬上，後因友人託養寵物兔死亡，竟聯手另2友人圍毆女友，桃園地院審結，將吳男依強制及傷害2罪應執行7月、得易科罰金，強制性交罪判處3年10月，至於女子所提請求損害賠償仍在民事庭審理中。示意圖非本案。圖／本報資料照片

性行為 女友 提告 妨害性自主

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