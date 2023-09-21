快訊

獨／兒與媳慘死鄰居刀下！父忍白髮送黑髮之痛提筆寫感恩信 全文曝光

黑幫控制監獄「坐牢能游泳、泡夜店」！委內瑞拉派1萬大兵奪回

福商勝「混蛋」流入13校園營養午餐 新北檢分他字案偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／越南女高雄開車臨停路中央 等紅燈不勝酒力竟睡著

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄梓官信義路上，日前清晨4時許，竟有轎車停在快車道路中央，經員警到場查看，駕駛40歲陳姓越南籍女子疑似在停等紅燈時，因不勝酒力醉倒後呼呼大睡，而經警酒測一查，果真遠超過法定標準值，當場被依公共危險罪送辦。

岡山分局指出，陳女醉倒在車內駕駛座時，起初對於員警敲窗叫喊，均無反應，當警一打開車門，濃濃酒味立馬撲鼻而來，經再三呼喊後，陳女才終於醒過來。

「我不知道，我沒辦法給你答案。」陳女連警方問話都答不出來，只是不斷念念有詞並懇求員警放過自己。

當員警告知陳女，車輛停在快車道是危險行為時，陳女狀似仍未清醒反問員警「我真的停這樣嗎？對不起！我沒有停這樣子？我真的沒有！」全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警方要求交通違規的越南籍女子向酒測儀吹氣。記者古和純／翻攝
警方要求交通違規的越南籍女子向酒測儀吹氣。記者古和純／翻攝
越南籍女子開車疑似睡著，把車就停在快車道路中央。記者古和純／翻攝
越南籍女子開車疑似睡著，把車就停在快車道路中央。記者古和純／翻攝

延伸閱讀

把握好「食」光！高雄觀光圈200元餐飲抵用只到9月底

高雄員警舉槍攔下販毒者 2人下車一講話才知全是女兒身

見同鄉買iPhone開箱炫耀 越南男來台打黑工首日就被逮

搶無線頻道起爭執 高雄大車司機相約「釘孤支」 2人都掛彩

相關新聞

德東飆車王撞死行人囂張狂妄判4年 死者家屬：判決就像止痛藥

網稱「德東飆車王」的簡姓男子，去年在台北市天母棒球場旁，開車超速撞死謝姓婦人及撞傷2名女高中生，否認犯罪辯稱「行人突然衝...

防逃！ 蘇震清人脈豐富 高院裁定29日起延長限制出境、出海8月

立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，遭台北地院判刑10年，高院目前行準備程序中，因限制出境、出海期限將屆，台灣高等法院裁...

張秉鈞和父母涉詐領助理費 檢昨起訴貪汙罪今早送審

基隆市議員張秉鈞和曾任議員的父親張錦煌、張母陳瓊茹共同涉嫌詐領助理費、春節慰問金，檢方昨天起訴3人和吳姓、陳姓人頭助理，...

「害怕到腳在發抖」女遭硬上還被圍毆 男友下場曝

吳姓男子前年元月間邀女友上台北玩，回程2人借宿桃園友人家，吳男為留住女友特意扣下手機不讓她與外界聯繫，某日午後共浴時，遭...

影／越南女高雄開車臨停路中央 等紅燈不勝酒力竟睡著

高雄梓官信義路上，日前清晨4時許，竟有轎車停在快車道路中央，經員警到場查看，駕駛40歲陳姓越南籍女子疑似在停等紅燈時，因...

啟動「非追不可」系統 檢察、行政聯手防堵境外茶混台茶

台高檢今天聯合行政院食品安全辦公室，舉行「加強打擊境外茶混充台茶」記者會，向國人報告檢察與行政機關通力查察及防堵的成果，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦