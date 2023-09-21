影／越南女高雄開車臨停路中央 等紅燈不勝酒力竟睡著

高雄梓官信義路上，日前清晨4時許，竟有轎車停在快車道路中央，經員警到場查看，駕駛40歲陳姓越南籍女子疑似在停等紅燈時，因不勝酒力醉倒後呼呼大睡，而經警酒測一查，果真遠超過法定標準值，當場被依公共危險罪送辦。

岡山分局指出，陳女醉倒在車內駕駛座時，起初對於員警敲窗叫喊，均無反應，當警一打開車門，濃濃酒味立馬撲鼻而來，經再三呼喊後，陳女才終於醒過來。

「我不知道，我沒辦法給你答案。」陳女連警方問話都答不出來，只是不斷念念有詞並懇求員警放過自己。

當員警告知陳女，車輛停在快車道是危險行為時，陳女狀似仍未清醒反問員警「我真的停這樣嗎？對不起！我沒有停這樣子？我真的沒有！」全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

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警方要求交通違規的越南籍女子向酒測儀吹氣。記者古和純／翻攝